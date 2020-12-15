看準年末旅遊熱潮，承億文旅攜手小米跨界推出期間限定「小米智慧主題房」，將承億文旅旗下六間飯店以藝文創意打造的特色房型，結合近 30 多款的小米智慧家電與裝置，碰撞出文創與科技的美感，更讓旅程因智慧家電多一份愜意與慵懶，明年還將於日月潭及高雄再拓新館，讓人期待承億文旅未來繼續翻轉旅遊模式。

承億文旅戴淑玲副董事長表示：「承億文旅」自 2011 年推出第一家飯店至今，在台灣北部、中部、南部與東部共有 6 間主題各異的設計旅館，包含嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道，及墾丁雅客小半島，看準未來旅遊的趨勢是體驗當地與特色文化，因此均以「文化創意與美學藝術」融入飯店設計，讓四季能在飯店裡都擁有不同的感受與風情，為旅客提供提供匠心獨具的住宿體驗。

小米台灣的業務總監蔣坤揮在發表會上表示：小米秉持著「以科技產品為用戶帶來美好生活」的初心，特別選擇與承億文旅合作， 使小米的 AloT 智慧科技結合在地化的樣貌，將小米智慧家庭裝置融入不同的藝文風格，期待在跨界結合的碰撞下，創造出不一樣的溫度與體驗，讓旅程更輕鬆、愜意。

小米將於承億文旅的嘉義商旅、淡水吹風、台中鳥日子、嘉義桃城茶樣子、花蓮山知道及墾丁雅客小半島共六間飯店中，各打造一間「小米智慧主題房」，「小米智慧主題房」從房門玄關、客廳、書桌、臥室到衛浴空間，精選近 30 款小米智慧家庭產品與裝置，巧妙的融入在承億文旅的特色房型，更在房間量身設定多款智慧場景， 打造時下最夯懶人智慧旅行，讓旅客玩累了可直接倒進被窩，用語音關閉電燈，或半夜起床再也不用摸黑找開關。

承億文旅品牌長簡巧珊進表示，2020第三屆台灣最美飯店歷經2周的票選激戰，共有超過15萬名網友熱情參與，而被盛讚為文創設計飯店龍頭的承億文旅集團，共有5間飯店獲選2020台灣最美飯店殊榮，堪稱最大贏家，其中位於嘉義的承億文旅桃城茶樣子繼去年奪得全台最高票後更再次蟬聯最美飯店冠軍，其茶香四溢的大廳及頂樓可鳥瞰嘉義市夜景的無邊際泳池除屢屢登上媒體版面，近年更吸引各家電視劇造訪拍攝及網紅朝聖，也是承億文旅此次與小米合作指定拍攝的飯店之一。

承億文旅旗下「台中鳥日子」邀請到知名直播主兼網紅「瑀熙Yuci」打造成自己最愛的「懶人粉Yuci專屬智慧房間」，瑀熙Yuci特別將小米智慧家庭套裝組合的米家門窗感應器放入房間內，讓女生在外的安全被完整保護；而「嘉義桃城茶樣子」則由實驗型網紅「黑羽」打造成「動漫宅的智慧房間」，讓動漫元素加成在承億文旅的藝文氣質與小米的智慧科技上，加上超高畫質「小米智慧顯示器 65型」，動漫宅的夢想空間一次完成；「花蓮山知道」則邀請空靈系正妹「語謙」開箱直擊，「小愛同學」在花蓮幽靜中和語謙開啟無俚頭的對話，讓行程增添不同趣味。

(中時 )