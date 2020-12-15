因應網路時代電子商務崛起，為加強商圈科技運用及新型態行銷模式推廣能力，協助商圈店家數位轉型升級，北市商業處輔導八德資訊商圈辦理「八德資訊商圈 3C直播購物節」於14日正式登場，首度由10位專業直播主聯合10間在地店家共同進行線上販售，突破實體店面地域性限制，結合「直播」銷售與「隨看即買」技術模式，以「秒懂、速買、即回」的平台優勢，為消費者創造電商時代嶄新的購物體驗，打造「3C直播購物」數位科技新商機，副市長黃珊珊更到現場與大家一起大玩直播，提前送出神秘3C好禮，為店家大力奧援。

黃珊珊表示，大光華商圈是臺北市最具代表性的3C商圈，向來為民眾購買3C產品的首選，為協助在地共榮行銷，市府持續協助商圈辦理行銷宣傳活動，與商圈組織一同推廣在地特色，公私協力共同帶動地方活絡發展，期許打造在地成為北市資訊產業重點發展區。然而，今年受疫情影響，宅經濟發酵，商圈實體店家面臨消費型態改變，從單一實體通路走向虛實整合行銷，市府為協助店家適時轉型以建構競爭優勢，即透過專案於八德資訊商圈進行「場域體驗輔導」，以結合商圈原本科技導向體質，再導入「直播電商」之方式，在資訊快速流通的碎片化時代，迅速抓住消費者的關鍵購買慾，增進店家多元銷售管道，促進店家線下銷售和線上電子商務並進，建立消費市場品牌力，活絡商圈發展。

北市八德資訊商圈發展協會理事長蔡若芸表示，隨著網路經濟快速發展，許多在地店家逐漸意識到數位轉型已成為趨勢，為拓展線上商機，優化多元經營模式，「八德資訊商圈 3C直播購物節」特別由八德資訊商圈10間各具特色的店家攜手10位人氣直播主進行聯合直播，推出精選3C商品及線上特別優惠，打響「八德資訊商圈 3C直播購物節」聲勢，創造話題，並以「店家直播“333”」為號召，即每週三、下午3點、推出3樣驚喜，建立店家經營者定期直播銷售，培養固定客群，以穩定發展線上3C專賣店永續經營的商業獲利模式，並逐漸擴及至各店家，帶動商圈商機。

市府指出，這次3C直播購物節參與店家皆祭出多樣亮點商品，如一機難求的PlayStation 5（PS5）及甫上市的iPhone12、廣受歡迎的「SWITCH主機＋健身環＋健身環包＋保護貼」組合更直接下殺至新臺幣11,980元，還有LED智能溫度顯示測溫保溫杯買一送一，與各品牌新款智慧型手機也都在直播當中開賣，營造滿滿購物節氛圍，要大家一起上線，即看即下單搶買3C，過個不BLUE的MONDAY，更多「八德資訊商圈 3C直播購物節」活動資訊及相關優惠歡迎至愛秀生活（ishowlife）直播平台或「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團查詢。

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