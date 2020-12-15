陳文茜驚喜現身探班｜2020.12.14

中天新聞台被迫離開52頻道，轉戰網路YouTube，目前已有超過217萬訂閱數，後續發展引發各界關注。資深媒體人陳文茜昨（14）日驚喜探班，與主播盧秀芳共同播報，除討論蘇貞昌打統編一事外，也分析蘇貞昌與總統蔡英文之間的互動關係。

陳文茜表示，這世界沒有永遠的執政黨，也沒有永久的總統，每個人都有任期，2008年民進黨潰敗，現在剛好是他權力最高的時刻，如果不知道珍惜、把權力放在對的位置，將來所有事情都會風水輪流轉，所有成功的背後都是失敗。

對於萊豬議題，陳文茜指出，蘇貞昌說去年就跟蔡英文討論萊豬，為什麼現在要放這個消息？她認為，萊豬應該使蔡政府民調大幅下降，這時刻把總統拖下來，應該是蘇貞昌覺得自己的行政院長之位有危險，要讓大家知道，自己不是該負全責的人，有人應該一起分擔，當他打這一槍，應該就是不想再討好蔡總統。

至於蔡總統為什麼還不動手，陳文茜說，蔡英文本來想法可能是，萊豬進口就讓蘇貞昌負全責，通常過去慣例就是，只要換一個行政院長就歸0，外傳蔡英文可能找前副總統陳建仁來當行政院長，但不知消息是否為真。

資深媒體人陳文茜探班中天新聞，與主播盧秀芳共同播報。（圖／摘自中天電視YouTube）

陳文茜也分析蔡蘇兩人的關係，當時被稱內閣是「敗選聯盟」，自己並不同意，應該叫「無法挑戰我權力聯盟」，因為「你們每個人都沒有未來政治前途，要靠我給你」，當總統不是很有自信的時候，行使權力的方法就會很特別，害怕別人的光彩超越自己，想要掌控，而蘇貞昌就是一個「過去式」的人，並不是說他比年輕的政治人物差，但老百姓就是喜新厭舊，如果有機會替國家報效，就要做最好的事情，沒有任何權力慾望、大公無私；但蘇貞昌好像行政院長越做越過癮，甚至傳出想選總統。

不過對蔡英文來說，陳文茜認為，她樂於讓蘇貞昌增加權力，如此一來，可分散賴清德對她的威脅，因為蔡英文做所有的事情都是這一招一式，分散別人的權力、裂解新潮流，讓沒有人可以進逼她，「這是蔡小姐的特色」，她在這方面的技巧，包括如何跟各派系妥協，該沉默時沉默、該出手時出手。

此外，對於蘇貞昌買漫畫打統編爭議，陳文茜直言「小氣的人就會出事」，認為蘇貞昌個性不夠大器，應該說交代打統編的科員可能是替我想，但不該這麼做，會把錢還出來，並10倍捐給國家。

(中時新聞網)