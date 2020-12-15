桃園機場捷運A5泰山站因新泰塭仔圳重畫用地卡關，遲遲未興建北側出入口，造成泰山居民要走一大圈才能搭車，新北捷運工程局15日公布，已與地主溝通完成，新北將支付施工期間土地租借費，地主無償則提供新北大道及泰林路交界的3000多平方公尺土地興建北側出口，預計2021年12月完工。

立法委員洪孟楷15日上午召集新北市捷運局、在地民代出席，洪孟楷表示，當地交通車流量大，泰山民眾如要橫跨馬路搭乘機捷，加上若拉著大行李廂，更有諸多不便，行人安全有疑慮，透過增設出入口，可以增加民眾行走安全。

機捷A5泰山站北側出入口明年12月完工（戴上容攝）

捷運局簡報表示，泰山站北側出入口因長期無法與地主取得共識，招標工程也無人投標多次規畫都無疾而終，經捷運局與地主協調，除了提供施工期間土地租借費，待塭仔圳重劃區市地重劃，地主還可分回土地，讓此案得以順利動工。

捷運局長李政安表示，捷運局將支付地主施工期間土地租借費，待塭仔圳重畫區市地重畫後，地主可分回土地，感謝立委洪孟楷從旁協助，後續周邊道路規畫由交通局規劃執行。泰山站北側出入口站體共3層樓，土建標已於今年11月開工、機電標預計明年3月動工，總經費耗資2.2億元，由鐵道局及桃園捷運公司出資。

環狀工務所主任黃維崧指出，A5泰山站站體高達18公尺，一旁新北大道的車流量大，鄰近還有台1線高架橋、台電69KV、161KV高壓電纜，施工單位未來進行吊裝工程困難度較大，但會盡全力達成興建目標。

(中時 )