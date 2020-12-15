台電近年持續推動數位轉型及大數據分析應用，繼先前舉辦多場電力開放資料競賽，今年度「台電AI大數據運用競賽」9月起跑，首度聯手「AI國家隊」國家實驗研究院國家高速網路與計算中心(國網中心)，導入曾名列世界排名前20強的臺灣人工智慧超級電腦「臺灣AI雲」，14日舉辦成果發表會。

台電表示，今年競賽以永續台電為主題，聚焦聯合國永續發展目標，開放相關電力資料提供發想運用，吸引工研院、台大、成大、知名能源物聯網公司聯齊科技等專家團隊共同參與，將大數據投入於「推動電網建設」、「穩供低碳減排」與「強化關鍵技術」等應用，讓電網更智慧、供電更穩定！

台電說明，今年大數據競賽自7月起進行百則議題票選及人才海選、隊伍媒合，歷時近半年，最終由台電供電、修護、核能、配電等相關單位及台大、成大等外部大數據專家，共57人組成7支菁英團隊。台電提供R語言、Python 資料科學、Tableau視覺化等訓練課程及3場專業顧問諮詢，國網中心更特別安排駐隊工程師技術支援。

台電表示，同仁現場實務中累積許多檢測數據，期望結合AI大數據的資料分析與應用，提升供電可靠性。今年參賽團隊將大數據導入供電、發電及輸配電領域，參賽議題包括「輸電線路容量預測」、「電廠循環管線劣化檢測」、「工程安全監視」、「用戶意見回饋導入自然語言分析」、「用戶資料分析引導智慧用電」、「最佳化變電所通風設計」、「潛力人才推薦模型」。

昨日活動台電由董事長楊偉甫代表出席，另邀請行政院科技會報執行秘書蔡志宏、國網中心副主任林錫慶、聯齊科技執行長顏哲淵等貴賓參與。評審團由行政院科技會報「建構民生公共物聯網計畫推動小組」召集人呂忠津、「天氣風險管理開發公司」總經理彭啟明及「台灣人工智慧學校」代理執行長蔡明順，以及「台灣人工智慧實驗室」執行長林雅萍等AI大師組成，現場選出冠軍「熱線你和我」隊、亞軍則由總分不分軒輊的「敏捷成軍」隊及「賀立雞群 四海昇平」隊並列，並由台電高屏供電區營運處獲得單位精神總錦標獎。

台電表示，本屆大數據運用競賽冠軍由台電供電單位組成的「熱線你和我」隊一舉拿下，由於輸電線路的容量預測在精進電力調度上扮演重要因素，台電供電單位利用近2萬3千筆實測數據加入風速、溫度等天氣條件於輸電線路容量預測模型中，使分析結果更貼近實際數據，並透過監測，提前發現異常線路，準確性更高達96.6%，可作為事故後復電之轉供參考依據。

台電進一步表示，亞軍「敏捷成軍」隊，以「智慧生活 電電照顧你」為題參賽，題材新穎且未來可應用於需量反應上而備受評審青睞。近年需量反應議題正夯，如何轉移用電尖峰成為專家們的新課題，而由台電新開室、資訊處、業務處、配電處、成功大學及聯齊科技公司組成的團隊，對台電女子666宿舍的住民進行問卷調查，針對個別住戶對食物、娛樂、生活用品上的喜好，投放廣告優惠訊息，並統計其出門意願，正向反應量高達57.58%。

另外，電廠循環系統為穩定運轉之關鍵要素，而本次同樣拿下亞軍的「賀立雞群 四海昇平」隊，利用逾300萬筆電流檢測資料，建立電廠循環系統管線腐蝕、薄化等缺陷之判讀模型，準確率高達95%，可縮短維修作業時間，大大提升運維效率!

(工商 )