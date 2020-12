林依晨率領師弟妹拍攝2021公益環保年曆。(周子娛樂提供)

林依晨今年除了演員身份外,更首次擔任電影《失明》的製片,該片也入圍2020金馬創投,熱愛戲劇的她轉換身份到幕後,更全面接觸、了解影視作品各階段不同的分工,表示「受益良多」,她近來也率「周子娛樂」師弟妹拍攝2021公益年曆,以環保為概念,提倡「減塑愛地球」,她一襲全白造型,聽聞海洋因塑料所造成的傷害而難過落淚,落淚瞬間照片一出令現場工作人員為之震撼。

黃心娣拍攝時體驗海中生物被網子、或人類丟棄的垃圾纏繞,坦言「無法動彈,就像海中的生物一樣」,期望新的一年大家可以減少對世界的傷害;她近期斜槓當Youtuber,主演的電影《女優摔吧! 》即將與大家見面。

邱偲琹主演的電影《親愛的殺手》目前全台熱映,為本年度最大尺度的情慾國片,入圍今年香港電影節新秀競賽單元與獲選2020年高雄電影節開幕片;年曆拍攝當天,邱偲琹彷彿就像其中一個塑料無法回收、再生,只好裝在袋中一直流浪,「若這世界都減少用塑料,甚至用更環保可回收的物質代替塑料,會讓這個世界變得更美好!」;而她今年與朋友一同創立服飾電商「ibbum」也堅持不使用任何塑料包裝。

新生代演員張洛偍在《天巡者》飾演痞痞富二代,主演的公視電視電影《討債女王》已殺青。他分享拍攝年曆心情,平常看過很多關於環保的影片,當天拍攝時全身纏上塑膠,心情也變得很沈重,「希望大家一起重視海洋廢棄污染對於人類、生物及地球的危害」。

陳加恩今年來到新東家首次拍攝年曆,身為澎湖人的她也分享,每年過節回鄉,一定會到海岸邊淨灘;明年預計有網劇《親愛的天王星》播出外,另有首部主演的長片上映,由資深剪接師廖慶松(廖桑)監製、導演詹凱迪執導,而網劇《不讀書俱樂部》也正在MyVideo獨家熱播中。

新人演員Rosen則是被標籤塑料袋包裹住,更以一種逃離、衝破的強烈意圖,也呼籲大家「杜絕塑料,its what you should do now!」;他因老王樂隊〈安九〉MV被相中、一同參與師兄張洛偍主演的《討債女王》,Rosen興奮說「備感榮幸,感謝大家對我的教導、照顧」。2021年曆義賣所得也將全數捐贈公益單位,詳細請關注周子娛樂官方FB、IG。

(中時 )