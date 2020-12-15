林依晨率領師弟妹拍攝2021公益環保年曆。（周子娛樂提供）

林依晨今年除了演員身份外，更首次擔任電影《失明》的製片，該片也入圍2020金馬創投，熱愛戲劇的她轉換身份到幕後，更全面接觸、了解影視作品各階段不同的分工，表示「受益良多」，她近來也率「周子娛樂」師弟妹拍攝2021公益年曆，以環保為概念，提倡「減塑愛地球」，她一襲全白造型，聽聞海洋因塑料所造成的傷害而難過落淚，落淚瞬間照片一出令現場工作人員為之震撼。

黃心娣拍攝時體驗海中生物被網子、或人類丟棄的垃圾纏繞，坦言「無法動彈，就像海中的生物一樣」，期望新的一年大家可以減少對世界的傷害；她近期斜槓當Youtuber，主演的電影《女優摔吧! 》即將與大家見面。

邱偲琹主演的電影《親愛的殺手》目前全台熱映，為本年度最大尺度的情慾國片，入圍今年香港電影節新秀競賽單元與獲選2020年高雄電影節開幕片；年曆拍攝當天，邱偲琹彷彿就像其中一個塑料無法回收、再生，只好裝在袋中一直流浪，「若這世界都減少用塑料，甚至用更環保可回收的物質代替塑料，會讓這個世界變得更美好！」；而她今年與朋友一同創立服飾電商「ibbum」也堅持不使用任何塑料包裝。

新生代演員張洛偍在《天巡者》飾演痞痞富二代，主演的公視電視電影《討債女王》已殺青。他分享拍攝年曆心情，平常看過很多關於環保的影片，當天拍攝時全身纏上塑膠，心情也變得很沈重，「希望大家一起重視海洋廢棄污染對於人類、生物及地球的危害」。

陳加恩今年來到新東家首次拍攝年曆，身為澎湖人的她也分享，每年過節回鄉，一定會到海岸邊淨灘；明年預計有網劇《親愛的天王星》播出外，另有首部主演的長片上映，由資深剪接師廖慶松（廖桑）監製、導演詹凱迪執導，而網劇《不讀書俱樂部》也正在MyVideo獨家熱播中。

新人演員Rosen則是被標籤塑料袋包裹住，更以一種逃離、衝破的強烈意圖，也呼籲大家「杜絕塑料，its what you should do now！」；他因老王樂隊〈安九〉MV被相中、一同參與師兄張洛偍主演的《討債女王》，Rosen興奮說「備感榮幸，感謝大家對我的教導、照顧」。2021年曆義賣所得也將全數捐贈公益單位，詳細請關注周子娛樂官方FB、IG。

(中時 )