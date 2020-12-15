中天新聞12日凌晨零時起正式轉往YouTube發展，其頻道也在短短的時間內，訂閱數達217萬，也有不少忠實觀眾斗內，氣勢如虹，甚至超越當今百萬訂閱網紅，讓網友直呼「中天YouTube是不是起飛了？」

Joeman在網路上擁有超高人氣，是百萬訂閱YouTuber。 (圖/ 翻攝自Joeman臉書)

原PO昨（14）日於PTT八卦板指出，中天YouTube粉絲訂閱數一下就達217萬，超越當紅YouTuber Joeman，直播期間還有不少鐵粉斗內，甚至是一旁的聊天室訊息閃得比天上的星星還快，都還未來得及看其他網友的發言就洗掉了，他推測大約有1萬多條訊息，並問及「中天YouTube是不是起飛了？」

貼文曝光後，一派網友認為，網路化現在是趨勢，並表示在未來的10、20年後，有線電視的收看人數將會大幅下降，且轉為網路平台，影響力反而會更高，再加上中天又是第一個「放飛」的新聞媒體，話題十足。

另外，有不少鄉民表示，其實過去並沒有特別收看中天，卻在第一時間訂閱頻道，「想聽聽不同媒體的聲音，支持新聞自由」，有網友更直呼「中天可能找到另一扇門了」。

(中時新聞網)