駐日代表謝長廷返台後拋出日本核食解禁議題，經濟部長王美花與國安會秘書長顧立雄日前又被發現密會日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰。國民黨立委陳玉珍今天在立院質詢行政院長蘇貞昌此事，蘇貞昌坦言，跟蔡總統時常就很多議題討論，日本食品、對日關係也常常討論，但他也強調，沒有討論到開放的問題。

陳玉珍今天質詢王美花，與泉裕泰的情誼何時建立的？當天聚餐有沒有觸及核食解禁的議題？王美花表示，泉裕泰來台赴任後的茶會她都有參加，當經濟部次長期間台日之間相當多產業合作，也都有交流；而當天也只有談論輕鬆的話題。陳玉珍說，「所以你沒談到核食，是在聊有沒有看過『鬼滅之刃』嗎？」王美花聽了一直笑，回答「細節不適合談」。

陳玉珍接著問蘇貞昌，王美花去吃飯，謝長廷回來，蘇貞昌是否都不知情？蘇貞昌表示，如果有政治意涵的話，王美花會告訴他，王美花可以自己決定，什麼事情應該要讓他知道，什麼事情不必讓他知道。

陳玉珍再問蘇貞昌，蔡總統宣布萊豬開放之前，蘇貞昌是否早就知情？蘇貞昌說，很久之前就有在跟蔡總統討論，「蔡總統什麼都會跟我討論，尤其國家大事，包括美豬美牛進口問題，已經就這問題交換意見很多次。」

陳玉珍問，既然時常跟蔡總統討論事情，那有沒有包含日本核食開放的事情？蘇貞昌說沒有，雖然他們會就各種議題討論，其中也包括日本食品、對日關係，也都時常討論，但沒有討論現在要開放這個問題，蔡總統會跟他交換各種問題，但是日本核食開放的問題，沒有討論過。

(中時 )