公視旗艦級影集《天橋上的魔術師》最新預告正式公開，莊凱勛劇中飾演魔術師，他形容「魔術師是包山包海、無所不能的超能力者」，更直言是從影以來最不需要做功課的角色，「因為完全沒有脈絡可尋。」造型上他故意扮醜，連指甲都抹黑，也為戲勤練魔術，劇中表演魔術都來真的，讓對戲的小男孩看得目瞪口呆，不過在家練習給2歲兒子看時，卻慘踢鐵板，他苦笑：「他看不懂」。

劇中小孩們口耳相傳「99樓的傳說」，高呼能把不見的寶物通通帶回來，莊凱勛則說，「劇組就是我的99樓。」因為能夠拋開現實、投注對表演的熱愛。若說能擁有一種魔術，莊凱勛會想要有綿綿不絕愛的力量，「為什麼說初戀最美？為什麼學生時代的愛情最刻骨銘心？因為它無關利益，它無關計算，它最純粹。所以我如果是魔術師，希望能擁有豐沛的、最純粹的愛。」

莊凱勛和主人翁小男孩們有大量對戲，笑稱他們是「半獸人狀態」。（公視提供）

《天橋上的魔術師》2月20日開播。（公視提供）

莊凱勛劇中和主人翁小男孩們有大量對戲，笑稱他們是「半獸人狀態」，在劇組裡保持著開心、不受控、對所有事情充滿好奇，東玩西玩，遇到拍感情很重的戲份時，莊凱勛拿出十足耐心，用講故事的方式引導小男主角而順利拍完，他笑稱「哪個小男生不毛躁？小孩子就這樣我兒子也是這樣，哭完肚子餓就吃東西。」

《天橋上的魔術師》故事主人翁們經歷青春成長、荷爾蒙爆發的愛情、以及自我認同，在永遠剪不斷理還亂的「為什麼」們，重新找回熱情和相信的勇氣。導演楊雅喆說：「為什麼我們的童年如此的相信未來？為什麼生命裡面總有些奇妙的魔幻時刻改變了我們？為什麼當我們長大之後卻懷疑起未來？那些在原著中隨風四散的『眾生相』到底還是整個劇的靈魂，能夠從中讓觀眾重新找回童年的勇氣，是我們始終沒有放棄的核心價值。」

公視旗艦級影集《天橋上的魔術師》，改編自國際知名作家吳明益同名小說，耗時5年、台幣2億重金打造，由導演楊雅喆率領金馬獎最佳美術指導王誌成、金馬獎最佳攝影陳克勤、最佳造型設計王佳惠、最佳音效杜篤之、以及金曲獎最佳製作人黃韻玲打造，2021年2月20日開春首檔播出。

(中時 )