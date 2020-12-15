推廣海線慢活旅遊！台中市政府15日移師大甲區公所召開行動市政會議，由觀光旅遊局進行「甲安好時光慢活行」專案報告，融入「食宿遊購行」等五大元素，讓民眾在假期間走訪魅力甲安。市長盧秀燕表示，觀旅局於甲安埔投入許多經費行銷，建設成果實屬不易，歡迎民眾踴躍到訪，市府也將利用多元管道積極行銷，讓更多遊客感受海線魅力。

觀旅局長林筱淇表示，觀旅局依照「南高美、北大安」及「海岸雙丘」觀光發展策略，規劃北堤東路及濱海自行車道，藉以串聯在地特色景點，建構具有文史旅遊、海洋生態的濱海遊憩廊帶，讓民眾體驗海線獨特美感、享美食購買獨家伴手禮、朝聖「大小朋友玩樂天堂雕塑公園」、入住濱海豪華露營區及特色旅宿，透過慢遊海線放鬆身心靈、看見台中甲安之美。

大甲旅遊方面，林筱淇說明，市府於大甲區觀光工程及行銷推廣投入超過1億4332萬元，包括於大甲鐵砧山成功路自行車道建置台中首條挑戰型自行車道及自行車國手移訓場地，結合主題彩繪牆面，讓大甲鐵砧山成為熱門打卡景點；另也整建大甲鐵砧山雕塑公園，設置全國唯一鋼管爬網遊具、連續2年於端午節舉辦劍井取午時水活動，讓鐵砧山假日遊客激增6倍，成為大小朋友玩樂天堂。

林局長指出，大安觀光方面，市府投入超過1億7962萬元，透過綠茵星空築夢計畫，建置海濱露營區、貨櫃營位、活動廣場、新建衛浴廁所等；透過風林地景廊道計畫，於濱海樂園周邊搭建竹編圍籬、建置景觀平台、游泳池防水鋪面改善及周邊景觀環境改善，順利引進民間廠商投資大安濱海露營區「向海那漾」，打造結合生態旅遊、環境教育、親水體驗的豪華露營區。

此外，利用大安港媽祖文化園區基座舉辦香港學生千人宴、海洋生態教育電影欣賞會、媽祖文化季等多場活動，並提供國軍場地進行演訓任務；另持續舉辦大安沙雕音樂祭與大安海風箏衝浪活動等，打造大安濱海樂園成為多元合一新型態度假勝地。

針對甲安埔特色景點，觀旅局也推出台中29區絕景觀光專書，介紹如大甲鎮瀾宮、南埔鷺鷥林、忘憂谷、及水流東桐花步道等，達到城市行銷效果。

(中時 )