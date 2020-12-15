近日有網友討論，大家搭乘大眾運輸工具時會選擇高鐵還是客運？不料引起廣大迴響，竟然有一堆人表示堅持不搭高鐵，背後原因曝光後讓眾人驚訝。

一名高雄的網友日前在PTT發文指出，之前連假時決定要跟妹妹去台中玩，由於妹妹還在念書沒有收入，所以這趟三天兩夜的小旅行，所有開銷都是由他一個人負擔，希望能省就省，因此想詢問大家，會選擇票價貴一倍的高鐵，還是省一點搭客運？

網友討論「大家會選擇搭高鐵還是客運？」貼文引發廣大迴響。(圖/截自PTT)

貼文一出，不料有眾多網友回應不搭高鐵，原因包括「高鐵很多都停在離市區超遠的地方」、「客運論下車點就贏了，至少停在市區比較方便」、「高鐵到站很多都要轉乘才到市區」。

除了考量停靠站位置便利性之外，較令人驚訝的是，有自稱台南人的網友指出，他每次都是搭客運南下，因為高鐵來回票價是客運的兩倍，直言「沒錢的話一定選客運」，而且搭高鐵到台南後，還要再花三百元搭到台南火車站，覺得「真的很瞎」。

此外，由於現在很多客運都有獨立座位，可以看電視、打遊戲，還有WiFi跟USB充電，因此有不少網友建議「不趕時間就選客運」；不過也有網友認為「客運每次都暈得很痛苦」、「高鐵明明比客運舒服」、「客運車內空氣比高鐵差」、「連假高鐵優勢大，客運可能塞到爽」、「看時間點，很塞的時間別坐客運」。

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(中時新聞網)