連結台南東區與北區的長榮路臨時鋼便橋，歷時一年多工程終於在今日（15）通車，由於遠觀視覺好像車子要開上「雲霄飛車」，曾引發熱烈討論。不少通勤族今日早上特地前來搶頭香，並稱雖然看上去很陡，但只要保持速限距離，非常安全。

配合台南鐵路地下化工程，鐵道局中工處封閉原先的長榮路地下道，並興建長榮路臨時鋼便橋替代，以因應交通黑暗期，於今日通行。便橋僅開放重量8.5噸以下、高度3公尺以下的車輛行駛，且限速30公里，待南鐵地下化工程竣工後，長榮便橋將功成身退。

鐵道局表示，今日通行後，將於一周內進行滾動式檢討，檢視是否需要加強。鐵道局還說，由於此處僅限制重量8.5噸以下、高度3公尺以下的車輛行駛，因此大型車務必提前改道、節省時間。此座便橋全長250公尺，最高度距地面約7公尺，坡度大約10度，比一般市區陸橋6、7度還要陡些。

台南市政府交通局長王銘德則指出，因長榮路鋼便橋開放後，仍限制大型車輛通行，將以周邊開元路、中華路、公園路、公園北路等主要道路為大型車改道動線，沿線設置導引牌面，重要交通結點也將安排義交人員協助交通疏導，開放初期已協調警察局與交通部鐵道局加強交通指揮，開放1周後，將視通行情滾動式檢討各項作為，以期維護交通順暢與用路安全。

(中時 )