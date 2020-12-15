街口支付於街口購物節最後一天喜迎第400萬名用戶、用戶數正式突破400萬人，等同於在街上每遇到6個人就有1人是街口支付用戶！今年是街口支付第一次舉辦購物節，讓400萬消費者享受順暢的購物體驗之虞，也越買越划算，店家的營業額也因此大幅成長。

活動總共發出超過65萬張街口券，其中每天14：00釋出的「整點快手瘋搶券」更是造成轟動，街口支付系統讓8萬名用戶能同時在線順利搶券，最高每秒峰值在12月12日14：00：00達到2,608。

另一大亮點為街口支付透過積分加倍品牌日，有效提升各參與品牌當日之交易表現，其中康是美交易筆數成長高達6倍、交易金額成長近3倍，充分展現街口支付的行銷導流能力。

街口支付表示，所有玩家總累計338,850,199分，若是現金可買1戶信義區豪宅，玩家用積分進化了725,839隻託付豬，可見用戶對託付豬養成之互動遊戲的熱愛。

前三名熱門整點快手券：康是美網購、環球購物中心、美麗華。其中街口券折抵，使用街口券折抵購買的星巴克疊起來超過8.46座101，超過2,000名用戶以低於75折的價格買到iPhone 12，最支持街口活動的街粉3天內1人刷了138筆。

(中時 )