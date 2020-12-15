【現場直播】新增兩例境外移入 指揮中心最新說明｜2020.12.15

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別為菲律賓籍30多歲女性移工(案742)及印尼籍30多歲男性移工(案743)。

指揮中心表示，案742、743今(2020)年11月30日分別自菲律賓及印尼來臺工作，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，2人入境後皆至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。案743曾於12月4日接受印尼專案採檢，結果為陰性；2人於12月13日進行檢疫期滿前採檢，並於今日確診。

指揮中心指出，由於2名個案無症狀，且集中檢疫期間為一人一室，未與他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計116,235例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含114,168例排除)，其中742例確診，分別為650例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、611人解除隔離、124人住院隔離中。

(中時新聞網)