中天新聞台離開52頻道，正式轉戰網路，且表現不俗。一名曾在北京念書的南部蔡同學，主動寫信給旺中集團董事長蔡衍明，除了表達支持，也提出增加網路收視的想法，但她在信中提到，眼見蔡政府關掉新聞台，「我心中的情緒再也無法被理性所牽制，無法思考台灣在民進黨執政下，到底怎麼了？我看到的這一切，是真的嗎？」

以下是信件全文

旺董您好：

非常抱歉冒昧的來信打撓您，我是一名剛出社會的年輕人，之前在北京念書的時候，一直受到中國時報記者的關懷，旺中集團對於在陸台生的關心，離鄉背井下感到無比暖心，因此對旺中集團充滿感謝。因為感謝，促成我寫這封信訴說近來心情和建議。

因為疫情而不回大陸我並不感到可惜，能留在家鄉陪伴家人、享受滋養我長大的寶島上熟悉的一切，我感到踏實也相當珍惜，也因此決定根留台灣找尋工作。然而，我沒想到這一年，我們所深愛的台灣變得既熟悉又陌生。

2020年1月11日，民進黨以817萬票強勢連任，政治系出身的我錯愕卻不感到傷心或憤慨，因為我知道民主的價值在於尊重多元的聲音，我尊重民進黨支持者的選擇。之後，突如其來的疫情，造成台灣幾乎自我封閉，接著更發生了一連串讓人感到生氣、著急的事件。

先是武漢包機的問題，然後是小明們與陸生無法來台，再怎麼替他們心急，我都可以理性地理解也許這是防疫的措施吧。直到中天新聞被不予換照、行政法院駁回假處分，真的離開了52頻道。我心中的情緒再也無法被理性所牽制，無法思考台灣在民進黨執政下，到底怎麼了？我看到的這一切，是真的嗎？

關掉中天，民進黨如同關掉台灣的自由和包容多元，剝奪了人民的自由選擇權。這不再是藍綠問題，因為真正傷害台灣民主的即假民主之名而行多數暴力之實的專制獨裁。12月12日我有跟著直播和您們一起告別52台，在最後您與中天員工高唱「風大雨大太陽大」，儘管網路上很多人說很像跨年特別節目，但我看得很感動，我想，您面帶笑容地高唱，只是不想讓員工和觀眾太過難過，這個ending荒謬卻挺好的，比讓大家都得憂鬱症強。

關台已成事實，這幾天我在youtube看中天直播時都在想，如何做中天才能一直持續下去？畢竟，網路平台一時半刻並不是多數長輩的習慣。想著想著，有了一個想法和您分享。

去年選舉期間，台中市的台灣大道出現一大面國旗，引起關注與熱烈討論，下方有當時的報導（https://www.chinatimes.com/realtimenews/20190620001335-260407？chdtv

）。

既然中天新聞目前沒有頻道播放，何不如報導上的做法，在各縣市的人口集聚地租借大頻幕播放，讓各地居民不受網路限制，不管是在停紅綠燈、逛街過馬路，或是只是走在路上思考人生，都能接收到中天新聞。大頻幕播放，久而久之大家都會注意，而能達到群聚效應吸引更多人看中天新聞，達成「政府關不掉的聲音」。以上淺見感謝旺董看完，我年輕不懂事，若此建議不好還請您包涵、一笑置之。

最後，祝福旺董身體健康，唯有您保重身體，才能帶領旺中集團保持韌性、一直走下去，再創收視傳奇！旺董和中天加油！

嘉南平原的蔡同學 敬上

(旺報 )