華碩（2357）積極蓄積AIoT技術能量，透過經濟部工業局的「2020 AI+新銳選拔賽」，華碩以「電子廣告看版AI應用」需求為命題，提供新創團隊開發題材與優化建議，輔導「選優科技」、「傑精靈資訊」兩家新創公司，進行智慧零售領域的AI加值服務發展，期能賦予新創公司豐沛能量，加速發展更多AIoT應用。

本次選拔賽華碩提供ASUS Chromebox 3桌上型電腦、數據資料與技術諮詢，提出「電子廣告看版AI應用」需求，再由新創團隊加入自行開發的演算法進行實證解題。希望透過場景或物件辨識，當消費者走進店家時，即能精準分析穿著風格與購買力，讓廣告業主、平台商更精準掌握投放效益與潛在客群。

華碩亦期許未來成果落地，除可應用於智慧零售，更有機會藉由ASUS Tinker Board等產品擴大影響力，例如於運動競賽領域，以視覺AI運算針對運動員肌肉狀態進行判讀；或是在複雜的開放道路環境中做人、車輛、車牌等辨識，協助科技執法的應用進展，帶動整體產業升級轉型。

華碩智慧物聯網總經理趙國維表示，華碩從消費型電子產品到新事業如AIoT領域發展超前部署，後續也將加強開發智慧零售、交通、製造、醫療等解決方案，歡迎更多有志新創團隊共襄盛舉，為台灣AI產業貢獻心力。

(工商 )