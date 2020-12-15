避孕器放太久惹的禍！45歲林姓婦人15年前為節育，放置子宮避孕器後忘了取出，2年前反覆出現左下腹痛併噁心嘔吐等症狀，榮總新竹分院婦產科醫師李竑叡檢查發現，避孕器導致林婦陰道有黃色分泌物疑似細菌感染，並有7.3公分大小的左側「卵巢輸卵管膿瘍」，以腹腔鏡手術將感染的卵巢輸卵管切除。

李竑叡指出，「卵巢輸卵管膿瘍」是下腹痛原因之一，也是骨盆腔發炎的嚴重表現，一般來說和骨盆腔發炎有類似症狀，輕微像是急性或慢性下腹痛、發燒、畏寒、陰道不正常分泌物、性交疼痛及解尿疼痛等，嚴重則可能膿瘍破裂或休克。

李竑叡說，卵巢輸卵管膿瘍一般常見於15到40歲的育齡婦女，較容易罹患膿瘍的婦女是，多重性伴侶、伴侶有性傳染疾病、骨盆腔曾發炎及使用子宮避孕器，像林婦就是裝子宮避孕器後忘了取出，造成左側卵巢輸卵管膿瘍。

目前子宮避孕器有兩種，含銅金屬的避孕效果長達10年，含女性荷爾蒙的孕器療效在3到5年，超過期限就應拿出，不然避孕器放在子宮內久了，有可能移位到腹腔或膀胱等風險。

李竑叡建議裝避孕器的婦女，如懷疑子宮腔感染、子宮內膜癌、子宮頸癌、更年期或置入3個月內出現不適反應等症狀，最好將避孕器取出。

(中時 )