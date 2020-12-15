1名林姓女子因積欠前男友羅男金錢，不斷遭羅討債，今年二月間，林女因多次遭催討犧牲不滿，竟與現任周姓男友設局，佯裝要還錢誘出羅男後，有周男夥同3人將羅打暈後綑綁，再丟入約有5公尺多深的河溝裡，所幸羅男命大，遭水嗆醒而驚醒逃離，新北地院審理後依殺人未遂罪，判處周男5年8月徒刑。

據了解，林女跟前羅男交往時，向他多次借錢不還，某次羅男友來討債時，林女子心生不滿，竟烙來現任周姓男友設局，假意傳訊息給羅表示要還錢3000元，羅信以為真出面赴約，未料周男友還叫來3名同夥，趁機將林女前男友打暈後綑綁，將他丟入一處高5.94公尺深的河溝裡企圖丟包，所幸前男友福大命大，因被水嗆醒而得以逃脫。

檢警調查，由於羅男心地純厚，林女子等人先以電話聯絡，謊稱女子騎車跌倒，需要有人幫忙而騙出羅，之後周男又帶著友人埋伏，趁羅男現身時，將他強押到某處，脫光前他身上衣物，並將其打暈後以電線綑綁，再丟入河溝底裡，眼睜睜見他被水流沖走後才離去。

檢警偵辦時，女子等人謊稱是前男友自己跳入河溝底，檢察官認定，以前男友身上的痕跡判定並不可能，最後依妨害自由及殺人未遂等罪嫌，將女子等人起訴。

法院審理後表示，斥責周男不知尊重他人人身自由、身體及生命法益，對犯行細節避重就輕，說詞反覆，且未與被害者和解，犯後態度不佳，加上他有重傷害、傷害、毀損、妨害自由、公共危險等前科記錄，因此判刑5年8月。共犯林女則被依傷害罪，判刑6月。

(中時新聞網)