德國福斯集團(VAG)董監事會周一宣布，執行長迪斯(Herbert Diess)獲得全力支持，領導新行政團隊進行改革，但是沒有對迪斯的任期提早進行延長。

迪斯在一兩周前開始槓上集團高層，要求提前延長其CEO任期，作為其改革的信任投票，為福斯集團高層添加緊張衝突的不安；迪斯主要面臨工會代表和董事的抵抗。

原定周四舉行的董事會提前在周一進行，迪斯仍然要求提早延長任期；迪斯的要求遇見了抵制力量。最後會議化解爭執，迪斯仍留任並獲得支持改革，但沒有提前延長迪斯任期。

在非執行的監事董事開會討論後，聲明中指出，福斯未來兩年將刪減5%間接成本，以及7%採購成本。

迪斯希望透過刪減成本，來釋出資源，推進集團進入電動化。但是與集團首席勞工代表Osterloh陷入對立，包括對管理董事會的任命，以及迪斯任期等議題的衝突。

監事董事會周一表示，未來數年，執行董事會將在迪斯領導下執行e移動和數位轉型的策略。

聲明中亦將Arno Antlitz任命為集團財務長；福斯汽車採購長Murat Aksel升任為福斯集團採購長。

(時報資訊)