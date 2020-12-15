藝術公園西側已有多棟剛完工的住宅大樓群。（謝明俊攝）

藝術公園東鄰尚順廣場，生活機能完整。（謝明俊攝）

與藝術公園一街之隔的音樂公園，苗栗縣政府將增設親子遊憩設施。（謝明俊攝）

苗栗縣首座全民綜合運動館有著落了，計畫由中央前瞻2.0預算支付下，選定在頭份市藝術公園現址興建，頭份市公所計畫將在9百多坪的基地上，興建地下1樓、地上3樓的運動館，市長羅雪珠期望未來結合鄰近的尚順廣場、音樂公園、新建住宅大樓群等，將成為頭份市最現代化的新街區。

頭份市音樂、藝術等2座公園，座落在富國街、昌隆一街，2座公園以昌隆一街為界，東接尚順廣場，西側則為私有土地，目前已有住宅大樓陸續新建中，生活環境及品質非常優良，未來再興建全民綜合運動館，將提供更完善的生活機能，被視為未來頭份市的「信義計畫區」。

頭份市音樂、藝術公園，均屬頭份市公所用地，先前，市公所挑選市有全民運動館場址時，曾經考慮多個地方，包括忠孝公園、建國花市等，但因地目變更作業不及等因素而作罷，最後，市公所與苗栗縣政府共同商議，選中藝術公園預定地，認為地點適中，是未來市區重心位置，最適合用來興建運動中心。

日前，頭份市公所已研擬好初步計畫，並已送縣府審核，如果一切順利，市公所希望可在明年審核通過後，展開先期規畫作業。據頭份市長羅雪珠表示，根據市公所初步計畫，這座頭份市全民綜合運動館將在9百多坪的基地上，興建地下1層地上3層的複合式運動中心，再結合周邊尚順廣場、音樂公園、以及新建住宅大樓群等設施，將成為頭份市生活機能最為完善的新街區，提供頭份市民更健康完善的生活環境。

(中時 )