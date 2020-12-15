2020年新能源車(NEV)在政策與法規的雙激勵下，帶動純電動車(BEV)與插電混合式電動車(PHEV)成長。根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計數據，兩者合計銷售量達240萬輛，成長率19.8％。除了在疫情之下逆勢成長外，在各車廠推出的車款增加，以及中國以外市場成長的影響下，新能源車的品牌市占與排名也出現明顯變化。

拓墣產業研究院指出，純電動車市場的前五名合計市占率從2014年的77％下滑至2020年只剩46％，其中僅Tesla的市占率有明顯提高，顯示市場競爭不斷加劇。Tesla在2018年推出平價Model3後，除了主力銷售市場美國以外，Tesla更透過擴展歐洲市場以及中國國產化來取得銷售量與市占率雙成長成績，至2020年預計仍維持在第一名位置，而其他品牌已難攀上10％市佔率。

在這波競爭浪潮中，不少中國自主品牌的市占率快速滑落，如北汽、寶駿，取而代之的是國際車廠如Volkswagen和Renault，兩者因推出平價車款以及受到歐洲市場成長帶動，在2020年擠入前五名。前五名中，中國自主品牌僅剩比亞迪與異軍突起的五菱，其中，五菱因推出人民幣2.88萬的微型電動車五菱宏光mini首度進入前五名。

另外，插電混合式電動車(PHEV)與純電動車(BEV)雖同為新能源汽車範疇，但受到品牌策略不同而呈現與BEV不同的品牌結構。歐系車廠在PHEV的努力從2019年開始顯現，到了2020年，PHEV的前五大品牌幾乎都是歐系車，排擠了中系和日系車廠，前三名皆為豪華車品牌，BMW、Volvo和Mercedes-Benz市佔率相近，隨時有排名變動的可能性。

展望2021年新能源車市場發展，拓墣產業研究院指出，2021年新能源車除了車款增多外，在類型上也趨向多元，除了不同動力類型外，也以價格、使用模式、消費者喜好來推出車款以迎合各地區需求。2021年國際車廠皆加速電動化轉型，在市場潛力仍大時，前幾名的車廠預期也會採取積極迎戰策略，包括進行改版、推新車款等，但必須留意的是區域市場的差異，例如中國市場仍有大量低價車款需求，而歐洲國家仍偏好歐系品牌等，都可能成為市占率消長與排名洗牌的原因。

(工商 )