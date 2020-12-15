網紅小A辣10月到泰國砸45萬動變性手術，成為了真正的女人後，她也時常分享辣照和術後的恢復狀況，更開心炫耀私處漂亮，如同「妹妹界的和牛」，日前也發文透露，就算現在是女兒身，他也還是站著上廁所，甚至曬出他的尿尿神器，十分自豪。

小A辣過去就曾解釋過，之前公開表示不變性，是因為顧慮到家人，另一方面也是因為站著尿尿十分方便，當初確實把話講得太滿，現在才會遭受到抨擊，但她認為人的想法本來就會隨時間改變，她也和媽媽溝通3年才取得對方的諒解，就是因為很在乎家人的看法。

至於變性後要怎麼如廁，小A辣也坦言，「我想跟你們說我其實現在也是站著，還是很方便，天下無難事，辦法是人想出來的！」更分享她現在都用軟漏斗尿尿，就算站著也可以輕鬆解決上廁所的問題，吸引不少女性的目光，詢問她要該如何使用。

小A辣透露，尿盃可以重複使用，但每次都要洗乾淨，還有女網友分享自己的困擾，「哇這個尿杯在塞車的時候非常好用，還有到不乾淨的廁所也非常好用！」引來小A辣得意回應，「對啊，根本神器！」

(中時新聞網)