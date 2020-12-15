南崁燒臘店起火 女員工遭熱油噴濺 14:052020/12/15 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南崁某燒臘店不慎起火，女員工遭熱油噴濺燒燙傷。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區燒臘便當店發生一起火警，蘆竹消防分隊15日早上11時接獲民眾報案，到場時發現抽油煙機及風管燃燒，林姓員工炒菜時油鍋起火，手臂遭熱油噴濺，詳細起火原因仍待調查。 蘆竹區南崁路上一家燒臘店當時外觀起火，桃園市消防局第三大隊派出11輛消防車、2輛救護車及21位消防人員出動，短時間內將火勢撲滅，所幸無人受困，僅有一名女性員工遭熱油燙傷，詳細起火原因仍待釐清。 新竹市凌晨傳槍響 早餐店員工被流彈波及幸無大礙 一期一會，滿心誠意的柴燒年糕 (中時 ) #熱油 #起火 #燒臘店 #噴濺 #蘆竹區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寬心園搶乾拌麵百億商機 推素拌麵 17:102020/12/14 財經 熱爆！ 比特幣燒到主流市場 專家曝它恐受重傷 19:402020/12/10 財經 台南東區停車場起火 整排汽機車遭火舌吞噬 17:212020/12/10 社會 接手金鑛咖啡1年 士達衛無預警倒閉！員工傻眼 08:022020/12/14 生活 正妹直播主三重遇飛車搶劫 歹徒萬華阿公店飲酒鬧事遭逮 10:382020/12/15 社會 漲價轉機股接力賽 市場熱錢 燒向雙虎 04:102020/12/10 財經要聞 台南超狂飲食園區明年初動工 網嘆：打趴台北一堆店 14:382020/12/13 生活 香格里拉台南遠東飯店 叩關年菜、年節禮盒市場 22:512020/12/14 生活 東山咖啡配麻豆碗粿 文青到台南總爺藝文中心流行這樣吃 15:462020/12/11 生活 獨》吃了不踩雷！首見當代中菜餐酒館「樓上見」開賣 09:562020/12/14 生活 海灘撿龍涎香以為賺翻 媽拿針一戳「秒變火球」超崩潰 12:002020/12/14 搜奇 社會熱門新聞 加利口罩林明進「進爛布搞壞市場」與陸商黑心對話曝光 - 社會 獨》軍紀渙散 關指部士官酒醉大鬧KTV狂譙三字經毆傷警遭逮 - 社會 一個月兩度車禍 台中市議員張玉嬿多處骨折、腦震盪送醫 - 社會 「百岳經驗0」15歲少年帶5碗泡麵縱走能高安 原因曝光 - 社會 出軌人妻想回頭 小王寫「你老婆洞大水多」狂貼她車 綠帽夫崩潰提告 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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