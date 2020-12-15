桃園市蘆竹區燒臘便當店發生一起火警，蘆竹消防分隊15日早上11時接獲民眾報案，到場時發現抽油煙機及風管燃燒，林姓員工炒菜時油鍋起火，手臂遭熱油噴濺，詳細起火原因仍待調查。

蘆竹區南崁路上一家燒臘店當時外觀起火，桃園市消防局第三大隊派出11輛消防車、2輛救護車及21位消防人員出動，短時間內將火勢撲滅，所幸無人受困，僅有一名女性員工遭熱油燙傷，詳細起火原因仍待釐清。

(中時 )