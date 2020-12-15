罹患大腸癌的55歲楊先生，治療過程順利並穩定追蹤，但化療後造成手腳麻木，皮膚常刺痛不適，手指竟失去感覺，連拿杯子及扣上釦子都有困難，透過針灸與中藥理療，才逐漸恢復。亞大附醫中醫科醫師王崧表示，化學治療引起的「周邊神經病變」副作用，常見於乳癌、大腸癌、多發性骨髓瘤的病患，透過針灸可以改善。

抗癌成功很值得欣慰，但楊先生化療後手腳出現麻木症狀，甚至手指失去感覺，生活品質很差。王崧表示，門診常有相同處境的抗癌患者，雖然抗癌成功，但藥物的副作用使得生活品質不佳，遍嘗各種治療方法，卻都不見效，抱持最後一絲希望來尋求中醫協助。

王崧指出，化學治療引起的「周邊神經病變」(chemotherapy-induced peripheral neuropathy, CIPN)，是一種因化療的部分藥物引起的嚴重副作用，常見於乳癌、大腸癌、多發性骨髓瘤的病患，有人會隨著時間推移，症狀逐漸減輕，但也不少人無法痊癒，造成24小時肢體不間斷麻木、緊繃及疼痛等狀況，影響睡眠、心情及生活作息。

王崧表示，治療神經病變尚未找到有效的方法，僅能藉由降低化療劑量或調整化療頻率，來降低神經病變發生率或經由復健改善動作失能，嚴重病變患者常陷入極度焦慮及絕望。

王崧強調，有部分研究證實，針灸可改善化療引發的神經病變，且幾乎無副作用，使化學治療引起的周邊神經病變出現一道曙光，再搭配補益氣血、通經活絡並輔以清利濕熱的中藥治療，可望恢復生活品質。他並建議癌症患者以西醫為主、中醫為輔，經西醫評估治療後，若合併出現周邊神經病變、體力差、疲倦、焦慮等症狀，可配合中醫治療減緩。

(中時 )