台南市永康區中華路勝利街住宅大樓14日晚間7時許發生火警，警消研判有人為縱火可能性，警方訪查掌握蔡姓女子案發前行跡可疑，帶回永康分局調查釐清案情，蔡女坦承點火，但說詞反覆，初步了解，蔡女與屋主兒子李姓男子在網路認識，借住李男該房間，疑與李男爭執，昨晚一氣之下在房內燃燒床單後，就離開現場，回到丈夫位於麻豆住處。

永康區勝利街昨晚7點多發生住宅大樓火警，火勢迅速延燒，燒毀3間房，幸無人員傷亡，警消研判起火原因不單純，警方昨晚訪查附近居民，得知一名女子在火災發生前匆匆離去，形跡可疑，隨即組成專案小組追查，今天中午在麻豆掌握蔡姓女子行蹤，並帶回永康警分局協助調查。

初步調查，30歲蔡女1個月前借住該李姓男子住處，上周剛完成結婚登記，近日正在打包行李，疑似與李男發生衝突，用打火機燒衛生紙再燒床單，到案時呈精神狀況不佳，說詞反覆，經警方突破心防，蔡女鬆口坦承縱火，警訊後，依公共危險罪移送偵辦。

(中時 )