形象正向陽光的南韓演歌天后洪真英，完美人設恐有嚴重污點，擁有名校高學歷的她，被踢爆無論碩士還博士論文都高度抄襲，能順利畢業是靠關係，而事件最終是由母校的學術倫理單位接手審核，今結果出爐，洪真英被判定論文剽竊為事實，她有3天的時間對結果提出異議。

日前洪真英被踢爆高學歷形象是假的，指她的碩博士論文用防抄襲神器「Copy Killer」網站軟體一查，重合率高達74%，而一名自稱擔任過她指導教授的老師也接受匿名採訪，指洪真英工作忙碌很少來學校，且論文的重合率不只74%，而是高達99.9%，根本不該通過學位審核，且她爸爸就是學校的教授，該名老師表示這件事他忍了10年，還是覺得該說出真相，讓此事受到公正的檢視。

據韓媒報導，朝鮮大學相關人士表示，事後洪真英的碩士跟博士論文，被送交至該校研究倫理院旗下的研究真實性委員會接受調查，結果出爐，認定洪真英碩、博士論文是剽竊無誤，該校研究生院委員會已向洪真英方面傳達此事，她可在本月18號下午5點前書面提出異議，下周三(12/23)會在研究生院委員會上召開討論，最晚當天就會有最終結果，而如果洪真英不提出異議，則她的碩士及博士學位會被取消。

事實上，洪真英在事發後已經表態，當年是照慣例在進行論文的討論與撰寫，但覺得解釋再多都像是辯解，感到無比痛心，更自省是不是太貪心了，「真的抱歉，我有這麼多不足的地方」，承諾會歸還碩士及博士學位，「這是我能想到最好的解決方法」。

(中時新聞網)