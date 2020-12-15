交通部15日舉行元旦連續假期疏運媒體茶敘，因應台東縣府舉辦「2021阿妹烏托邦台東跨年演唱會」，台鐵除了加開實名制列車、復興號6班次，也為鼓勵民眾多搭乘客運，再度祭出北花線客運來回票400元超值優惠，而88條國道客運則可享有平日優惠或原票價85折。

今年元旦連續假期是週五至週日連續三天，交通部長林佳龍15日率領次長王國材、陳彥伯，以及台鐵局、公路總局、觀光局等單位一級主管，說明疏運措施。根據觀光局初步統計，元旦假期東部平均訂房率已達62％，南部49％緊追在後，中部、北部分別也有47％、40％，而離島適逢冬季觀光淡季，目前訂房率僅21％。

在台鐵列車方面，台鐵局規劃加開6班次北花復興號，且台北－宜蘭僅100元、台北－花蓮僅200元；也加開實名制列車，三天共三列次；並特別在平溪線、內灣線、集集線將視人潮與編組，加掛列車以增加運能。

另外為慶祝南迴鐵路電氣化通車，台鐵局也宣布，將自12月23日至2021年1月3日，行經南迴鐵路的列車，全票、孩童票可享五折優惠。更因應台東阿妹演唱會，台東站在跨年期間將成立緊急應變中心，人員進出台東車站也將依據現場情況實施「三層管制」，以利維持旅客動線、以及台鐵人員及時調派。

觀光局則規劃，46條台灣好行路線，持電子票證可享半價優惠，台灣觀光巴士推出太魯閣峽谷景觀半日遊等7條路線。

在客運方面，除了北花線客運來回票400元，且「不同客運來回票跟通用」，而88條國道客運則可享有平日優惠或原票價85折。至於高鐵左營站到台東轉運站，由國光、高雄及鼎東三家客運業者經營，售票採預約制，每天往返4班次，至多加開4班次，優惠票價350元，來回票再折50元。

(工商 )