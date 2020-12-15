15日上午10點10分，台灣國際造船公司2號碼頭舉行陽明海運公司訂造2,800箱（20呎櫃）級全貨櫃輪「好明輪」命名典禮，典禮由台船董事長鄭文隆與陽明董事長鄭貞茂共同主持，邀請陽明櫃務部協理李寶琳問為新船命名及擲瓶。新船將投入台港越南THX航線。

「好明輪」，船長209.75公尺；船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達37,435噸。甲板上貨櫃可裝載8層13排，貨艙內為6層11排，共可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計（Russian stow），可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合美國驗船協會（ABS）的CSC及CLP-V船級符號（Class Notation），針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

在節能環保方面，採用低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，提升推進效率，大幅節省油耗與減少碳排，前瞻式的劍艏設計，不僅在靜水中阻力低，在耐風浪的表現上更為優異，且在不同吃水及俯仰的情況下都能有優異的節能性能，實際航行時，不需要特別調整船的俯仰，即能達到節能效果。

船隻採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙及污水處理皆符合國際海事組織（IMO）第二期排放標準，較前一代柴油主機減少約20％的氮氧化合物排放量。

主機則加裝低負載調校（Low load tuning）及排煙旁通系統EGB（Exhaust Gas Bypass），使其在常用營運航速（25％~70％最大馬力）下，更具節能效果。另配備美國海岸警衛（USCG）認證的壓艙水處理系統（BWTS），能有效防治海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞，較IMO認證標準高，可於全球海域暢行無阻。

在硫化物排放方面，本輪安裝硫氧化物（SOx）洗滌系統（Scrubber System）來減少硫化物的排放，達成IMO2020年之0.5％排氣含硫量標準。

新船取得ABS SMART（INF，SHM）船級符號，透過ABS蒐集指定船舶的AIS和航路環境資料，定期提供FEM分析報告，藉以診斷船體結構的健康程度，與船上網路架構認證，為全球申辦ABS智慧船規章並核可的首例。

在滿足國際海事組織（IMO）能源效率指標的最新節能標準前提下，兼顧船速、油耗與裝載等性能，可謂新一代高裝載之經濟性綠色船舶。

本系列輪更符合國輪國造精神，優先採用國內艤品設備與中鋼鋼板，除減少運輸成本外更於建造期間內創造大量內需，同時以此策略扶植國內廠家接入國際，滿足全球航用設備需求與規範，提高全球產業競爭力。

新船為台船2,800箱貨櫃輪最新一代設計之綠色船舶，其節能環保設計自2015年以降包含陽明公司10艘及長榮公司10艘共計交付20餘艘，銷售成績優異與優良品質深受船東青睞，成功讓台灣卓越的造船工業躍上世界舞台。亦為根留台灣，促進國內業界合作之典範。

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