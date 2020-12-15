桃園市議員王浩宇近來面對罷免壓力，中選會也已公告明年1月16日舉行「罷王」投票，相關罷免團體仍持續進行罷免宣傳；對此，王浩宇服務處助理日前在網路節目中說，王浩宇團隊現在做事都必須戰戰兢兢，深怕任何一句話或是一個動作被放大檢視，彷彿全中壢的人都在看著他們一般，更爆料王浩宇曾私下多次告訴助理，「不想再做了」。

王浩宇議員辦公室助理吳栩臺10日在網路節目「雲端最前線」中指出，目前辦公室正面臨「被罷免」，許多動作都會被放大檢視，王浩宇本人及其團隊同仁對外發言都會更加小心，「彷彿全中壢的民眾都在監視著我們一樣」。吳栩臺表示，王浩宇家人的生活也因此受到影響，王浩宇更因此多次向他透露，「我也不想再做了」，似乎因罷免壓力開始萌生退意。

該助理的一席話引發網友討論，但反應卻是「一面倒」，紛紛表示「騙人的吧，他臉皮這麼厚」、「快點辭，整天出來丟臉」、「中壢人加油」、「準備去賣襪子？」「專心監督桃園市政很難嗎？自己對不起自己的本職和選民，說的好像大家對不起你一樣」、「該罷免的還是要罷免」、「快點辭也可以幫桃園市民省錢，快喔」。

王浩宇的確面臨「被罷免」危機。目前罷免團體奮力催票中，就連資深媒體人黃創夏都曾表示，他前幾天回中壢時，竟發現很多老太太都會騎腳踏車說：「罷免王浩宇缺你一票」，認為王浩宇應該對自己的言行更加注意。

(中時新聞網)