台灣防疫有成，但經濟表現並不如抗疫這麼亮眼，年終獎金寫下9年來新低。根據人力銀行調查，明年有意願發放年終的企業比例，大減16%；獎金平均基數1.11個月，也比去年的1.31個月少。

yes123求職網調查，2021年打算發給員工年終獎金的企業僅74.8%，和去年的90.4%相比，足足少了15.6%；平均1.11個月，更寫下近9年新低。拿最少的是「大眾傳播與公關廣告業」，只有0.5個月。

年終獎金較高的行業分別為「金融保險與會計統計業」、2.5個月；「科技資訊業」、1.89個月；「醫護與生技業」、1.56個月。「薪情」不佳的除了媒體，「文教業」和「餐飲住宿與休閒旅遊業」分別只有0.67個月、0.75個月，反映了疫情下的現況。

根據《卡優新聞網》報導，許多公司年終縮水，連尾牙都取消，只有不到6成企業表示如期舉辦。調查指，26.9%的公司表示，「原本有尾牙，但因防疫考量取消」；也有20.4%坦言「預算下降」。

回顧今年、展望來年，上班族仍憂心疫情帶來的衝擊，希望以穩定為優先，等待機會跳槽或轉行，翻轉生命。

(中時新聞網)