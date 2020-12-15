中信兄弟洋投米蘭達是兄弟今年能闖進季後賽的重要功臣之一，稍早兄弟才公布與德保拉續約，不過兄弟3洋投可能無緣再聚首，韓國媒體《ISPLUS》報導，斗山熊積極與米蘭達接觸，若無意外明年就會披上斗山熊球衣。

韓媒表示，有一名熟悉國際球員的球界人士表示，「與經紀人談過，米蘭達跟中職的合約已經結束，考量到他在台灣簽下的合約，至少會開給他50萬美金。」報導中也提到，台灣媒體曾報導米蘭達與兄弟簽下至少60萬美金的大約，不過不包含激勵獎金。韓媒表示，斗山熊將開給米蘭達可觀的合約，若無意外明年米蘭達就會為斗山熊效力。

米蘭達今年在兄弟先發25場，拿下10勝8敗，吃下156.1局，在上半季打高投低的情況下自責分率僅3.80，總冠軍賽還丟出完投勝，季末米蘭達、德保拉、羅傑斯才向台灣媒體表示希望明年能繼續為兄弟效力，不過象迷可能要失望了。

韓媒表示，米蘭達能很好的運用變速球、指叉球、滑球，直球速度也能到150公里，有韓國球隊人士曾評價米蘭達是「台灣職棒最強投手」，也有人士提到，「在韓職有很多左打者，像米蘭達這樣的左投很有優勢，且相當耐投，一場比賽丟110球是家常便飯。」

(中時 )