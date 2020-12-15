台鐵瑞芳至猴硐段以明年春節前搶通為目標。（交通部提供／陳彩玲新北傳真）

台鐵瑞芳至猴硐段東正線已搶通，至於西正線仍在研議施作方針，台鐵工務處長陳仲俊表示，目前會以明年春節前搶通為目標，但困難度相當高，因工程臨近東正線，有安全疑慮，但會持續搶修，不影響春節運輸。

台鐵工務處長陳仲俊表示，東正線14日恢復單線雙向通行，第一階段搶修工程已告一段落，至於西正線，雖然已和相關專業單位討論出施作工法，但還需要持續研議，目前初估會先施打約68支排樁穩固邊坡，再清理西正線軌道土石。

陳仲俊說，西正線以春節前通車為最大目標，現階段規畫2月8日搶通，接下來還要發包施作，盼能在這禮拜動工，他坦言，要在計畫內通車困難度相當高，因施打一支排樁須約一天時間，全數排樁施打完恐要2個月，加上施工構台也要半個月施作，還要考量構台能否承受打樁機。

此外，因西正線緊鄰東正線，工作人員緊貼在東路線施工，有安全疑慮，陳仲俊強調，施工難度相當高，但會力拼春節前通車。

(中時 )