在台盛行率最高，使用者達2100萬的即時通訊平台LINE，已釋出最新10.21.0版本。此版本先前僅支援Android平台，如今iOS版也正式推出，此版本更新重點是（1）LINE使用介面全面翻新；(2)視訊通話可使用Q版虛擬人像；(3) 視訊通話新增虛擬背景與模糊背景；(4)視訊通話分享螢幕畫面與 YouTube一起看功能開放一對一視訊通話使用；(5)語音通話則一對一對話介面優化。另外，針對iOS平台新增iOS Widget 可釘選聊天室捷徑。共釋出6大新功能，值得用戶留意。以下是更為詳細的各項更新要點：

(1)LINE使用介面全面翻新（雙平台）

這是LINE自2011年推出以來，第一次針對使用介面導入全面性全新設計。更新重點包括 「更簡潔」，減少格線，優化資訊配置，操作點選更直覺。「 更寬闊」上方原本為深色的欄位，在更新後改為白色，使用感更開闊明亮，對小螢幕手機更加友善。「乾淨明亮、增加閱讀性」，調整文字間距，讓文字呈現感更乾淨，提升閱讀專注度。

更新的介面設計風格，在主頁、聊天介面、聊天室、貼文串、LINE TODAY、錢包等都可以看見這令人耳目一新的設計。

LINE 10.21.0更新：LINE使用介面全面翻新。（摘自LINE blog）

(2)視訊通話：可使用Q版虛擬人像（雙平台）

LINE的Q版虛擬人像，現在也可以使用在LINE視訊通話中囉！虛擬人像在一對一視訊通話，或是群組視訊通話中都能使用。虛擬人像可以在加入視訊通話前的事先預覽，覺得可行之後再進入視訊通話。除了增添替換的樂趣，不想素顏被看到的時候，除了濾鏡，也多了新選擇。

LINE 10.21.0更新：視訊通話可使用Q版虛擬人像。（摘自LINE blog）

(3)視訊通話：新增虛擬背景與模糊背景（雙平台）

視訊通話時背景亂亂的，或不方便被看到，可能大家常有的經驗。現在，手機版本的視訊通話中，現在也新增了多款內建的虛擬背景了！虛擬背景在一對一視訊通話，或是群組視訊通話中都能使用。除了內建的，也可自己上傳喜歡的虛擬背景，最多可設定10張。除了虛擬背景，更新後也新增了模糊背景的選項，點選模糊背景的按鍵後，除了人物以外的背景都會模糊化處理。模糊背景跟虛擬背景，同時間只能擇一使用。

LINE 10.21.0更新：視訊通話新增虛擬背景與模糊背景。（摘自LINE blog）

(4)視訊通話「分享螢幕畫面」與 YouTube一起看功能，開放一對一視訊通話使用（雙平台）

這兩個功能本來只有群組視訊通話才有，這次更新後，一對一視訊通話也有了！此外介面也有優化，像是成員的大頭照，或介面上的點選圖示，都更清楚直覺。

LINE 10.21.0更新：視訊通話分享螢幕畫面與 YouTube一起看功能開放一對一視訊通話使用。（摘自LINE blog）

(5)語音通話：一對一對話介面優化（雙平台）

簡化畫面並優化撥通時的介面顯示。當撥通並且對方的聲音收到時，會有波紋動畫在視覺上提醒。這個介面優化已經套用於群組語音通話中，這次手機版更新也予以跟進。

LINE 10.21.0更新：語音通話則一對一對話介面優化。（摘自LINE blog）

(6)新增iOS Widget 可釘選聊天室捷徑（iOS限定）

iPhone用戶在更新後將可iOS小工具中設定聊天室捷徑。可以設定的聊天室「捷徑」共有2種，一種可以設定顯示1個聊天室，另一種可以設定顯示4個聊天室。而一對一聊天室，與多人/群組聊天室，都可以設定在此捷徑中。介面會引導用戶從以下選擇：（1）釘選：從「您在LINE中釘選的聊天室」當中，優先顯示最多4則最新對話過的聊天室。(2)其他：可以自己設定指定聊天室。

在捷徑中設定好聊天室之後，在手機鎖定的情況下，螢幕右滑點聊天室捷徑，就會直達此聊天室，比過去更為方便！

LINE 10.21.0更新：iOS平台新增iOS Widget 可釘選聊天室捷徑。（摘自LINE blog）

如今LINE 10.21.0針對Android以及iOS平台都已經正式釋出，再沒有落差，想要體驗上述最新功能與介面的使用者，可以把握時間來更新！

(科技)