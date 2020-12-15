2020年新能源車(NEV)在政策與法規的雙激勵下，帶動純電動車(BEV)與插電混合式電動車(PHEV)成長。根據TrendForce旗下拓墣產業研究院統計數據，兩者合計銷售量達240萬輛，成長率19.8%。其中，Tesla穩坐BEV市場龍頭，歐系車則盤踞PHEV前四大。

除了在疫情之下逆勢成長外，在各車廠推出的車款增加，以及中國以外市場成長的影響下，新能源車的品牌市占與排名也出現明顯變化。

拓墣產業研究院指出，純電動車市場的前五名合計市占率從2014年的77%下滑至2020年只剩46%，其中僅Tesla的市占率明顯提高，顯示市場競爭加劇。Tesla在2018年推出平價Model 3後，除了主力銷售市場美國以外，Tesla透過擴展歐洲市場以及中國國產化來取得銷售量與市占率雙成長，至2020年維持在第一名位置，其他品牌已難攀上10%市佔率。

在這波競爭浪潮中，不少中國自主品牌的市占率快速滑落，如北汽、寶駿，取而代之的是國際車廠如Volkswagen和Renault，兩者因推出平價車款以及受到歐洲市場成長帶動，在2020年擠入前五名。前五名中，中國自主品牌僅剩比亞迪與異軍突起的五菱。五菱推出人民幣2.88萬的微型電動車五菱宏光mini首度進入前五名。

另外，插電混合式電動車(PHEV)與純電動車(BEV)雖同為新能源汽車範疇，但受到品牌策略不同而呈現與BEV不同的品牌結構。歐系車廠在PHEV的努力從2019年開始顯現，到了2020年，PHEV的前五大品牌幾乎都是歐系車，排擠了中系和日系車廠，前三名皆為豪華車品牌，BMW、Volvo和Mercedes-Benz市占率相近，隨時有排名變動的可能性。

展望2021年新能源車市場發展，拓墣產業研究院指出，2021年新能源車除了車款增多外，在類型上趨向多元，除了不同動力類型外，也以價格、使用模式、消費者喜好來推出車款以迎合各地區需求。

2021年國際車廠皆加速電動化轉型，在市場潛力仍大時，前幾名的車廠預期也會採取積極迎戰策略，包括進行改版、推新車款等，但必須留意的是區域市場的差異，例如中國市場有大量低價車款需求，歐洲國家仍偏好歐系品牌等，都可能造成市占率消長與排名洗牌。

(時報資訊)