日本伴手禮業者紅馬-KY(2927)受惠故鄉納稅業務步入旺季，2020年11月合併營收回升至5.4億元、站上今年次高。展望後市，公司積極調整營運策略，致力降低伴手禮業務衰退缺口，預期在故鄉納稅年底截止及年終送禮旺季帶動下，12月故鄉納稅業務可望再創佳績。

紅馬公布11月自結合併營收5.4億元，雖較去年同期6.65億元減少18.76％，但較10月4.48億元成長達20.4％，站上今年來次高。累計前11月合併營收50.13億元，較去年同期51.03億元小減1.77％，為近4年同期低點。

紅馬表示，受惠時序進入故鄉納稅旺季、「Furusato 360」跨平台效益持續顯現，使10～11月故鄉納稅業務的月增率均超過20％。該平台已與逾16個中大型入口網站、230個地方自治體合作共同推廣，前11月故鄉納稅回禮商品的網站刊登數量已年增達45％。

同時，紅馬近期攜手日本第二大信用卡公司Saison Card、於其官網推廣故鄉納稅業務，讓會員可同時使用信用卡及點數支付故鄉納稅捐款，以換取回禮商品，10月加入以來已創造1.2億日幣的故鄉納稅捐款實績。

不過，紅馬11月伴手禮業務營收月減約32％，主因日本新冠肺炎疫情升溫、及日本政府所主導的「次世代住宅POINT」優惠措施告一段落所致。公司目前積極推動伴手禮網路商城、企業送禮、年菜預購及年節禮品等利基型伴手禮業務，降低旅行用伴手禮受疫情影響。

展望後市，紅馬聚焦故鄉納稅業務發展，持續尋求攜手其他入口網站，並提供地方自治體故鄉納稅商品一站式服務，以進一步提升滲透率。預估進入故鄉納稅年底截止及年終送禮旺季，各大入口網站推出各項年終優惠促銷活動，將可望帶動12月故鄉納稅業務再創佳績。

伴手禮業務方面，紅馬搶攻伴手禮電商業務及發展企業年節禮品市場。新事業體發展方面，受惠疫情帶動宅經濟發燒，產地直送電商平台「OWL」的個人及家用會員數明顯增長，電競賽事場館「REDEE WORLD」則瞄準家庭娛樂商機，轉型為線上電競比賽直播專用場地。

紅馬表示，雖然短期內無法期待整體經濟環境好轉，公司針對故鄉納稅、伴手禮及新事業體均積極調整發展策略因應，盼降低受疫情影響衝擊，預期待疫情趨緩後，可望帶動公司整體營運重返成長軌道。

(時報資訊)