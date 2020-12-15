美國官員周一表示，一旦食品藥品監督管理局（FDA）最快於本周末批准緊急使用授權，美國政府計畫立刻配送約600萬劑莫德納（Moderna）研發的新冠肺炎疫苖。

負責「神速行動」（Operation Warp Speed）新冠疫苖計畫後勤工作的珀納將軍表示，醫療用品公司麥卡遜（McKesson）將負責莫德納新冠疫苖的包裝與配送工作，預計將把疫苖運至全美3,285個地點，而聯邦快遞與優比速將負責將這些疫苖送往最終的地點。

莫德納的疫苖必須施打兩劑，兩劑間隔為4周。此款疫苗最初的配送量，比美國第一批配送290萬劑輝瑞疫苗還多出逾1倍。珀納表示：「這個數量上的差異，在於我們擬定最初的配送計畫時可用的數量」。

美國周一開始施打新冠肺炎疫苖，由染疫風險最高的醫護人員與長照機構居民優先接種。珀納表示，許多州已經與CVS Health、沃爾格林（Walgreens），以及當地其他藥局合作，以協助將疫苗的接種擴大到鄉村地區和其他地方，他並表示各州都在密切監控疫苗的去向。

莫德納的疫苗最快可能在周五獲准投入緊急使用。食藥局「疫苗和相關生技產品諮詢委員會」排定於周四審查莫德納研發的新冠肺炎疫苗。顧問小組上周四建議食藥局批准輝瑞新冠疫苗的緊急使用授權，為該主管機關在隔日放行輝瑞疫苗掃除最後障礙。

「神速行動」計畫負責人斯勞伊（Moncef Slaoui）周一表示，美國政府預期本月將有2000萬個美國人接種莫德納或輝瑞的第一劑新冠疫苖，約1億人、相當於美國三分之一人口，可能在3月底之前完成兩劑的接種。

(時報資訊)