許多餐廳、小吃攤桌上都放調味料，供客人依個人喜好調味。一名女網友表示，日前到小吃店吃飯，驚見裝醬料的容器內長滿「棉絮」，令她噁心到食慾全消，貼文曝光後，意外釣出許多有類似經驗的網友。

這名女網友上周六（12/12）在臉書《爆怨1公社》發文，提醒吃外食要加醬料前，一定要看清楚。她說，日前去小吃店用餐，本想加辣椒醬，結果驚見裝辣椒醬的容器內側竟長滿白色的棉絮，明顯已發霉許久，噁心畫面令她食慾全消，直呼「這會不會改天長出菇菇？」

照片曝光後，不少網友紛紛作嘔，表示這樣的醬料，若沒認真看不小心吃下肚恐會中毒；還有網友透露，很多店家未把醬料放冰箱，很容易就壞了，加上擔心浪費、捨不得丟棄，新舊醬料混合在一起，加速細菌滋長。

其他網友分享指出，曾在早餐店使用辣椒油時，撈出一隻小強，跟老闆娘講，老闆娘只是把小強丟掉後，繼續將辣椒油放在空桌上，呼籲大家加醬料前務必先看清楚。

(中時新聞網)