繼食安會報、治安會報之後中央政府又有該召開的會議沒召開！最近乾旱缺水，各地水情吃緊，但國民黨立委陳以信發現，經濟部的水資源協調會報竟然快三年沒開會，讓他質疑民進黨治國偷懶拒絕依法開會已成慣犯。

行政院長蘇貞昌昨天到台水公司參加活動時提出警告：「如果再不警覺，就要面對乾旱的苦日子。」。但是陳以信在臉書發文質疑，蘇院長說這話卻像是風涼話，他知道現在全台灣有五座水庫蓄水量低於25％，白河水庫只剩7.7％，曾文水庫都快變成高爾夫球場了嗎？

陳以信表示，更過份的是，他向行政院調資料，才發現掌理全國水資源的經濟部「水資源協調會報」，竟然已經快三年沒有開會！依「經濟部水資源協調會報設置要點」，此會應該每季開會一次。但最近兩次召開會議分別是2018年1月15日、2016年4月25日，顯然馬政府到卸任前一個月都還在續開此會，但蔡政府上任迄今竟然只開過一次會！到今天已經兩年11個月都沒開會！

陳以信請問蘇院長口中所說的「警覺」在哪裡？他有時間去台水公司剪綵，卻沒時間要求經濟部召開「水資源協調會報」嗎？尤其現在全國水情緊急，蘇院長更應該親自召開此項會報才是！

陳以信提醒，嘉南地區明年一期稻作已經停灌，桃竹苗中地區水情也是黃燈，農委會光補錢是不夠的，如何緊急調節全國水資源才是蘇院長的當務之急！

(中時 )