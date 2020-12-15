粥狂老闆詹子承（右）發起公益日送1500碗海鮮粥，台中市議員謝志忠（左）擔任一日店長響應義煮。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

台中豐原海鮮粥名店「粥狂」15日舉辦公益日活動，豪氣發送1500碗海鮮粥給弱勢團體及有需要的人，排隊領取民眾絡繹不絕，直呼超級暖心。台中市議員謝志忠受邀擔任當一日店長，除協助義煮，並親自外送熱粥到受助單位，共同為愛心盡一份心力。

獲謝志忠多次推薦的豐原人氣名店「粥狂」，以霸氣高CP值海鮮粥聞名，海產新鮮美味，深獲大眾喜愛，今日送出500碗百元海鮮粥給弱勢、社福團體，現場加碼1000碗海鮮粥，提供有需要的民眾來店免費領取。

粥狂老闆詹子承年僅26歲，將平凡的海鮮粥翻轉為豪華料理，他深具信心表示，自家的海產攏是「尚青A」！配上多種產地直送海產，如白蝦、鮮蚵、蛤蠣、花枝等澎湃配料，目前開店兩年，每半年舉辦公益日，致力回饋社會。

謝志忠說，老闆雖然年輕，卻特別有心，每半年定期舉辦愛心回饋活動，今天已經是第4次了，特別受邀擔任一日志工，老闆更動員親友家員工共15人共同支援，為大家送暖。

謝志忠有感而發表示，今年全世界受疫情影響，大家心情或許有些冷卻，「粥狂」跳出來溫暖大家的心，在氣溫驟降之際，為大家呈上熱騰騰的豐盛海鮮粥，帶給社會正面力量。

台中市議員謝志工（左）響應粥狂公益日活動，擔任一日店長響應義煮。（謝志忠服務處提供／王文吉台中傳真）

「粥狂」公益日免費發送1500碗海鮮粥，鮮蝦、花枝、小干貝等好料相當豐盛。（王文吉攝）

(中時 )