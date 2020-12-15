疫情帶動的遠距教學及居家辦公需求已成為後疫情時代新趨勢，品牌廠宏碁（2353）在美國PC市場線上銷售也維穩熱銷表現，在美國亞馬遜網站更屢獲多類別排行第一，包括在整體筆電產品、桌上型AIO電腦及顯示器等類別，皆站上銷售排行冠軍外，在整體電腦產品前10大熱銷筆電排行中，宏碁電競筆電更是唯一上榜的電競產品。

受惠遠距應用需求強勁，除了筆電銷售大增外，桌機銷量亦應勢成長，周邊電腦設備也為因應多工、多屏需求成為居家辦公的重要配備，宏碁顯示器產品亦因應這波需求，在亞馬遜銷售亮眼、位居第一，更為10大排行榜中囊括最多席次的顯示器品牌。

宏碁多元且創新的電腦及其周邊產品，透過線上平台的銷售突顯消費者對品牌的支持，旗下輕薄、電競、教育及顯示器等在尺寸、設計、規格上皆有多元且創新的產品組合，足夠提供消費者多款式及種類的挑選，滿足不同使用需求的選擇，成為美國消費市場領先品牌。

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