桃園捷運公司宣布，經過約4個月的建置時間，全桃園市境內最大公有房舍太陽能光電廠「桃捷青埔機廠」正式啟用，共鋪設11,078片太陽能板，設置容量為3,600峰瓩(kWp)，預計每年發電可達378萬度，相當於可供應1,040戶人家1整年使用，並減少每年二氧化碳2,000公噸的排放量，更可替桃捷公司增加421萬收入。

桃捷公司表示，歷經2年，陸續建置完成蘆竹機廠與青埔機廠太陽能光電系統，已成為全台捷運界公有房舍設置太陽能光電系統最大場域，落實桃園市長鄭文燦上任之後所制定的「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，規定契約容量5,000瓩(kw)以上用電大戶，需購買或建置10%的綠能發電設施。

桃捷公司表示，已完成建置蘆竹與青埔機廠太陽能光電系統，讓桃園市太陽能光電發電總量再邁進一步，桃捷董事長劉坤億表示，桃捷公司在蘆竹及青埔機廠設置的太陽能光電系統，一年發電量為582萬度，相當於可供應全台1,601戶一整年的家庭用電，更可減少3,079公噸的碳排放量。桃捷公司希望在提供便捷的公共運輸服務同時，亦能對環境保護及綠能發展做出貢獻，提升社會上對環境及綠能的重視，履行企業社會責任。

桃捷總經理蒲鶴章提及，目前太陽能的效率已經接近30%，對比發展初期效率只是個位數，這十幾年來一直不斷的向上突破。綠能一直是政府重要的政策，桃捷公司希望也能藉由桃捷拋磚引玉，讓綠能在台灣能繼續深耕及發展。

桃園市經發局局長郭裕信表示，桃園捷運是公有部門單一量體太陽能裝置最大發電量的貢獻者。桃園從升格以來積極發展再生能源，目前所有再生能源裝置發電量約500百萬瓩(MW)，是北部第一名。由於桃園是工業大鎮，用電量占全國七分之一，因此在能源轉型的議題上桃園不可能缺席，推動能源轉型的同時成立了綠能辦公室，希望在2025年達成50%天然氣、30%燃煤、20%再生能源的能源轉型目標。

桃捷公司提到，2019年6月桃捷蘆竹機廠已啟用太陽能光電系統。蘆竹太陽能光電廠共鋪設6,380片模組的太陽能板，設置容量為1,946峰瓩(kWp)，每年發電量達204萬度，相當於可供應561戶人家1整年使用，減少每年二氧化碳1,079公噸的排放量，替桃捷公司帶來221萬收益。

桃捷公司統計，蘆竹加青埔機廠設置容量為5,546峰瓩(kWp)，每年發電量達582萬度，可供全台1,601戶家庭用電，減碳3,079公噸，相當於11.7座大安森林公園的吸收量，且總回饋金達642萬以上。

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