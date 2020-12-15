新冠肺炎疫情未歇，何時才能接種疫苗引發國人高度關注。中央流行疫情指揮中心表示，為達到65%的族群免疫力，疫苗至少要採購3000萬劑，購得後會先提供醫護人員、軍警、防疫人員、65歲以上等族群優先接種。目前疫苗都在多管道洽詢，除了COVAX，也有和廠商積極協商。

發言人莊人祥表示，COVAX的部分，當初釋出3款候選疫苗，分別是BNT、AZ和賽諾菲。由於賽諾菲短期之內應該不會完成第3期臨床試驗，目前的選項應是AZ和BNT，但COVAX還沒有進一步的提供，第2次的通知也還沒下來。由於一開始的量不會太多，COVAX應該不會有一次都能買到的情形。

莊人祥表示，目前還是多方面管道洽詢，除了COVAX，也和國際疫苗廠在積極洽詢，過程中還有不確定性。冷鏈的部分，關於今日媒體的報導，不是指揮中心委託航空公司去做改裝，可能是廠商的要求。國際上的需求也是有，像是媒體又報導美國的聯合航空（UA）接收到BNT疫苗廠的委託，進行改裝。

莊人祥表示，由於每個人要接種2劑，至少要買3000萬劑，才能達到65%的族群免疫力。如果說要達到有效的R0值，估計60、70%就足夠。目前會針對優先族群如醫護人員、軍警、防疫人員、65歲以上等，加起來1300多萬，還要留一些給國內疫苗廠採購，會持續洽詢。

(中時 )