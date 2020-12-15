全球最大半導體廠台積電

摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management）全球首席策略師夏瑪（Ruchir Sharma）在《紐約時報》（The New York Times）14日刊出的文章中指出，在全球爭搶科技優勢的大戰中，台灣於晶片市場表現卓越，已成為世上最重要的地方。

他指出，在美中的新冷戰中，焦點日益集中在台灣製造的電腦晶片上。去年台灣在製造更薄、更快，更強大的晶片，或是半導體的大賽中已取得領先。而對人工智慧和高速運算等快速進化的數位產業來說，台灣最快的晶片是關鍵基石。

目前任何想主宰數位未來的國家，都必須向台灣或南韓採購這些超快、超薄的晶片。但夏瑪認為，台灣無論在技術和市場力上，都擁有優勢。雖然台灣是只有2,400萬人的小島，但卻是全球技術優勢大戰不折不扣的核心。而隨著美中新冷戰變本加厲，這重要性只會與日俱增。

文中指出，南韓政府培育了三星和現代這兩大集團，而台灣則採取培養較小企業的方式，專注為外國品牌製造零組件或組裝成品。長久以來，這充滿彈性的方式說明了台灣的成功。

由於英特爾（Intel）今年生產延遲，今年只有三星和台積電推出5奈米晶片，並計畫2022年推出3奈米晶片。許多技術分析師預測，台灣的商業模式會讓它享有明確優勢。

文中指出，多數顧客偏好不在設計晶片或製造裝置上和他們競爭的純晶圓代工廠，而提供這服務的只有台灣。事實上，蘋果（Apple）會捨三星，轉而向台積電採購iPhone所用的晶片，這是一大原因。

(中時新聞網)