台中市沙鹿國小因運動場老舊而有多處損壞，前立委顏寬恒及台中市副議長顏莉敏爭取612萬元經費，推動沙鹿國小運動場整建工程，15日完工落成。顏莉敏表示，很開心能為家鄉的孩子貢獻心力，看著孩子們在嶄新的場地自由奔跑，大家一切的努力都值得了。
顏莉敏表示，沙鹿國小師生總數超過1500人，而運動場及跑道不敵長年風吹日曬雨淋，出現多處損壞，例如跑道遭樹根穿過隆起不平、橡膠顆粒脫落容易導致打滑、跑道內原排水溝密合度不佳、球場內多處裂痕、雨天積水嚴重。
經過校方和顏莉敏服務處反映，時任立委的顏寬恒向教育部體育署爭取補助助經費409萬元，加上顏莉敏向市府教育局爭取175萬元，以及校方和地方人士自籌了27萬元，共612萬元的整建經費，促沙鹿國小運動場整建工程。
顏寬恒說，沙鹿國小運動場除了校內師生使用，還有社區居民也會在學校下課後進入校園運動。當時因為市府經費有限，所以他積極向教育部體育署爭取經費挹注；顏寬恒也感謝家長會及地方人士齊心協力，讓學校自籌款能夠順利募集完成，今天才能夠順利完工啟用。
校長王銘男致詞時特別感謝顏寬恒及顏莉敏兄妹，本次整建工程榮獲「台中市工程品質優良獎」肯定，舒適的場地、貼心的兒童遊戲角設計、用心規畫的圖說、線型排水溝無縫接軌跑道與運動場、提升排水與抓地力、延長運動場壽命的阻根牆等，都能看出學校以及設計團隊的用心。
在今日的啟用儀式後，顏莉敏及與會來賓也和小朋友們一起開心地體驗嶄新的運動場地，顏莉敏表示，感謝眾人的努力才有今天色彩亮麗的跑道和充滿創意的遊戲場地，看著孩子們在這跑跑跳跳玩得不亦樂乎，一切的努力都值得了，同時也祝福「百年小鹿」校運昌隆。
(中時 )
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