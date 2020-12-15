台中市副議長顏莉敏聯手前立委顏寬恒爭取沙鹿國小運動場整建經費。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

台中市沙鹿國小因運動場老舊而有多處損壞，前立委顏寬恒及台中市副議長顏莉敏爭取612萬元經費，推動沙鹿國小運動場整建工程，15日完工落成。顏莉敏表示，很開心能為家鄉的孩子貢獻心力，看著孩子們在嶄新的場地自由奔跑，大家一切的努力都值得了。

顏莉敏表示，沙鹿國小師生總數超過1500人，而運動場及跑道不敵長年風吹日曬雨淋，出現多處損壞，例如跑道遭樹根穿過隆起不平、橡膠顆粒脫落容易導致打滑、跑道內原排水溝密合度不佳、球場內多處裂痕、雨天積水嚴重。

台中市沙鹿國小運動場斥資612萬元整建完工落成。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

沙鹿國小運動場整建完工啟用，學童開心體驗嶄新的運動場地。（顏莉敏服務處提供／王文吉台中傳真）

經過校方和顏莉敏服務處反映，時任立委的顏寬恒向教育部體育署爭取補助助經費409萬元，加上顏莉敏向市府教育局爭取175萬元，以及校方和地方人士自籌了27萬元，共612萬元的整建經費，促沙鹿國小運動場整建工程。

顏寬恒說，沙鹿國小運動場除了校內師生使用，還有社區居民也會在學校下課後進入校園運動。當時因為市府經費有限，所以他積極向教育部體育署爭取經費挹注；顏寬恒也感謝家長會及地方人士齊心協力，讓學校自籌款能夠順利募集完成，今天才能夠順利完工啟用。

校長王銘男致詞時特別感謝顏寬恒及顏莉敏兄妹，本次整建工程榮獲「台中市工程品質優良獎」肯定，舒適的場地、貼心的兒童遊戲角設計、用心規畫的圖說、線型排水溝無縫接軌跑道與運動場、提升排水與抓地力、延長運動場壽命的阻根牆等，都能看出學校以及設計團隊的用心。

在今日的啟用儀式後，顏莉敏及與會來賓也和小朋友們一起開心地體驗嶄新的運動場地，顏莉敏表示，感謝眾人的努力才有今天色彩亮麗的跑道和充滿創意的遊戲場地，看著孩子們在這跑跑跳跳玩得不亦樂乎，一切的努力都值得了，同時也祝福「百年小鹿」校運昌隆。

(中時 )