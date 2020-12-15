南市警一分局後甲派出所員警尹吉利（右）、林進忠（左）成功阻止詐騙案。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

南市警一分局後甲派出所員警尹吉利、林進忠14日中午12時許，接獲轄內中華東路二段某金融機構通報，稱有位外籍男子疑似遭詐騙，請求警方協助。警方到場後，發現男子因篤信佛教，欲匯款23萬元給詐騙集團，所幸在警方勸說下，成功攔阻匯款、避免憾事。

據悉，這名年約58歲的不丹籍男子，14日中午臨櫃要匯款至海外銀行帳戶，經行員關懷提問，男子表示自己近來在通訊軟體上認識一名教友，稱需要贊助藏傳佛教活動推廣經費，而因男子篤信佛教，一時信以為真，遂至銀行欲匯款美金8000元（約新台幣23萬元）至指定海外銀行帳戶。

警方到場了解後，直覺這是詐騙集團常用的詐騙手法，並在細心查證比對後，確定該匯款帳號為國際詐騙虛擬帳號，並告知男子若該宗教為合法註冊之宗教，應確認後再匯款至該宗教之帳戶，而非某人之私人帳戶。

而經警方解說後，男子也恍然大悟，開始查詢網路相關訊息，發現確實有網友曾遭此手法詐騙，於是打消匯款念頭，保住辛苦血汗積蓄。

第一分局呼籲，民眾若接收到可疑電話、網路簡訊要求匯款時，應謹記「1聽、2掛、3查證」原則或撥打「165反詐騙諮詢專線」詢問，切勿聽從歹徒話術或指令，前往銀行或ATM進行提、匯款，避免鉅額財產損失。

(中時 )