君毅中學餐飲科學生謝委錡勇奪烘焙組金手獎全國第3名。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南君毅中學參加109年全國技藝競賽成績亮眼，勇奪3金手1優勝，資訊科張皓鈞、林佑鴻榮獲機器人組金手獎全國第1名，陳宇順榮獲電腦修護組全國優勝、餐飲科謝委錡榮獲烘焙組金手獎全國第3名。其中，機器人組逆轉勝勇奪雙金牌，全國最強機器人戰隊聲名遠播。

君毅中學的機器人戰隊在近幾年東征西討，已在全國闖出不少名氣，尤其連續多年在全國技藝競賽中拿下冠軍頭銜，奪冠選手都因而獲得保送台灣科大及北科大等優秀國立大學資格，更使得君毅中學資訊科成了許多家長為子女挑選高中職時的首選。

今年君毅中學資訊科派出張皓鈞、林佑鴻參加全國技藝競賽機器人組，其中張皓鈞原本就是機器人高手，早在去年高2時就參加勞動部舉辦的全國技能競賽，勇奪冠軍，今年，張皓鈞升上高3再度代表學校出賽，果然不負眾望，再度奪下金手獎全國第1名。

君毅餐飲管理科迄今邁入第17年，學生人數規模竹苗第一，自103年起，年年締造金手獎佳績，今年國中部直升學生謝委錡參加全國商業類技藝競賽烘焙組，在全國近200所學校，千名選手激烈競爭下，脫穎而出勇奪金手獎全國第3名佳績。

謝委錡在餐飲科理論與實務札實訓練下，一步步確認自己的目標，高1先取得西點蛋糕丙級、麵包丙級國家技術士證照，高2參加餐飲相關競賽累積經驗，熟練製作甜點的美感和捏塑技巧，高3經過選拔正式成為選手，用心製作奠基技藝競賽考試的實力，成就他的金手獎。

(中時 )