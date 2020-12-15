信義鄉「踏雪尋梅」活動20日登場，15日舉行記者會啟動儀式，由隆華國小帶來太鼓表演，象徵敲醒沈睡中的花苞（黃立杰攝）

信義鄉「踏雪尋梅」活動20日登場，推出梅子泡菜DIY活動，以信義高海拔高麗菜為主原料，搭配梅子酸甜醬，自製爽脆口感。（黃立杰攝）

義鄉「踏雪尋梅」活動20日登場，15日舉行記者會啟動儀式。預估近日雨量漸增，加上氣溫越來越低，梅花綻放現象將更勝前兩年。（黃立杰攝）

冬季台灣指標性的賞梅盛事，信義鄉「踏雪尋梅」系列活動將於20日在信義鄉梅子夢工廠園區綺美登場，民眾除可在梅之鄉欣賞白花花的美景；當天也有梅子泡菜DIY活動和信義農會家政廚房製作的多道梅子料理，視覺、味覺都得到滿足。

「踏雪尋梅」活動名聲遠播，信義鄉近日都有降雨，加上氣溫越來越低，信義鄉長全志堅表示，今年梅花季有望大片盛開，加上國旅正夯，歡迎遊客來空氣好的信義鄉，享受沁心的梅花香，預估今年底至明年1月中旬，將是信義賞梅最佳時機。

今年推出梅子泡菜動手做活動，以信義鄉高海拔高麗菜為主原料，搭配梅子夢工廠研發的梅子酸甜醬—吱吱醬，活動現場提供250個名額和網路預約200名，現場也提供1000份園遊券，民眾可憑卷品嚐多道梅子料理。

南投縣長林明溱說，配合每年度的花卉嘉年華，信義梅園的景色吸引大批遊客，最近天氣適合梅花綻放，預祝「踏雪尋梅」活動順利，民眾1個月花期都能欣賞到雪白美景。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，梅子是很好的鹼性食物，科學證實有助於身體代謝，梅子夢工廠很高興民眾這麼支持相關產品，目前研發中的新品就有超過10種以上，希望讓全台民眾吃到國產好滋味。

(中時 )