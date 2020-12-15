2021年經濟是否將續演V型反彈的復甦大戲？國泰世華銀行首席經濟學家林啟超15日指出，全球主要經濟體預估仍將維持低率且寬鬆貨幣政策環境，激勵全球風險性資產價格上漲，加上企業「回補庫存」力道增溫，為2021年景氣注入上揚動能，投資人不妨「審慎樂觀」看待；但各國政府債務大幅飆升，也為中長期的經濟成長續航力投下陰影。

林啟超提醒，「解封前後，股市震盪幅度恐將越來越明顯」，近期全球各大股價指數乖離增大，需留意「閃崩似」的修正風險，但倘若出現此狀況，卻也是加碼的良機。

國泰世華銀行15日與《經濟學人》共同發表2021年全球經濟展望。林啟超表示，資金行情及解封後景氣復甦期待，近來已逐步反應在風險性資產的表現上，明年隨著避險情緒逐步消退，美10年期公債利率彈破1％的可能性增加，投資人更有誘因將債轉股，並尋找過去一段時間表現較受壓抑的類股；林啟超進一步分析，這種Switch（替換）效應，可望成為2021年投資策略的主旋律。

這股資金的Switch效應，不僅在股債顯而易見，也同時在匯市發酵。林啟超指出，在資金追逐各市場的「最佳進步獎」，如非美股、非科技股，及具利差優勢的債券時，亦推升了非美貨幣，使美元稍偏貶勢。

唯林啟超提醒，一旦景氣漸恢復疫情前水準，美國的經濟情勢較其他先進國為佳，加以日、歐的負利率生態不易扭轉，中長期美元的價值仍不容忽視。

整體來說，預期解封慶祝行情，加上企業存貨過低，生產活動上升，都為明年經濟活動添加成長動能；但樂觀中仍有隱憂，包括市場漲多的波動風險增加，且政策紅利效果日漸減弱，對各國金融體質的考驗將隨之而來。

(工商 )