美國總統大選選舉人團於台灣時間今上午8時15分投票，拜登拿下306張選舉人票、川普拿下232票，拜登正式確認勝選。元智大學社會暨政策科學學系教授王佳煌卻認為，川普在卸任前應該還會再出招，比如通過對台有利法案、增加對台軍售武器、繼續有利選舉的訴訟、埋下障礙讓拜登上台難為，如此一方面能為自己找到金主，一方面也能為自己2024年復出參選做準備。

王佳煌接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國選舉人團投票結果確定，雙方得票數一翻兩瞪眼，川普大概也沒話好說了，川普現在唯一能做的就是：為他4年後的「大選回歸」提前鋪路。王指出，當一個政黨被刻意操弄到極端，就很難回到正常，因為鼓動仇恨很容易，要回歸中庸就很難，如今美國瀰漫在仇中、反中的氛圍，川普也正好順勢藉此「埋下一些障礙」，趕在自己卸任前，先害未來上任的拜登難做事。

王佳煌指出，有傳川普會派國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）來台，這點目前看起來是不太可能的；至於明年拜登就職典禮，會不會邀請台灣代表參加，這點則可以觀察，他認為邀請立法委員還有可能，但若邀請蔡政府官員出席，就會挑起「準外交關係」敏感神經，也等於是故意踩中國大陸的紅線。然而台灣也必須小心，因為大陸看似沒有動靜，其實不斷在忍耐等待時機，台灣千萬別淪為中美對抗下的旗子。

至於川普在卸任前還會不會出招？王佳煌舉又名蜈蚣的「百足」為例，這種蟲有十二環節，切斷後仍能蠕動，就像是川普的寫照。即便川普敗選下台，未來仍有可能上演「大復活」，甚至光在共和黨內也能呼風喚雨，絕對不會讓拜登好過；即便川普在共和黨內不受歡迎，但他已成功養出一批「川粉」，過去走溫和路線的共和黨，為怕遭受極右派攻擊，也不敢對川普怎樣，同時走極端也對選舉較有利。

(中時新聞網)