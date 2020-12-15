Google相關服務在12/14晚間多個服務發生當機情況，包含Gmail、Google Maps、YouTube等等，讓大量網友哀嚎不已，向來仰賴地圖進行外送服務的外送員，也不免被災情波及，可說影響範圍相當廣泛。對此，Google也罕見發出聲明，解釋了12/14大當機的原因。

針對12 月 14 日 Google 部分服務當機情形，Google發出聲明指出「12 月 14 日台灣時間晚上 7 點 47 分，由於我們的內部儲存配額發生問題，導致 Google 身份驗證系統中斷大約45分鐘。 在此期間，需要使用者登入的 Google 服務出現高錯誤率。驗證系統問題已在台灣時間晚上 8 點 32 分解決。所有 Google 服務均已恢復正常，我們向所有受影響的使用者致上歉意，後續也將進行徹底的檢查以確保未來不再發生同樣的狀況。」

這並非Google相關服務今年內首度當機，但規模卻是前所未見。本次當機影響包含Gmail、Google Drive、Google Meet等 G suite 服務外。Google Maps、YouTube等服務也都受到影響。可以見得台灣地區對於Google相關服務的倚賴程度日漸提升，應該如何在服務當機情況下能仍舊能順利運作，應是Google以及使用相關服務的企業都應該思考的關鍵題。

(科技)